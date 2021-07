Biden doprowadzi do gazowej izolacji Ukrainy? Europoseł: Możemy być pod większą presją Rosji

– Widać, że nowy prezydent chce mieć dobrą współpracę z Unią Europejską - i to dobry sygnał ze strony Joe Bidena. Jednak jak spojrzymy na nią bardziej szczegółowo, to on definiuje ją bardzo wybiórczo, patrząc na interesy jednego kraju – Niemiec. Decyzja o wycofaniu sankcji dla firm, które budują Nord Stream 2, pokazuje jednoznacznie, komu chce iść w Europie na rękę – mówi Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Wraz z Joe Bidenem zmieniła się polityka USA względem budowanego Nord Stream 2.

Władze USA pod koniec maja zdecydowały o odstąpieniu od sankcji wobec budującej ten rurociąg spółki Nord Stream 2 AG. Decyzja mocno zaskoczyła Ukrainę, co przyznawał wtedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

O gazowej roli Ukrainy na mapie Europy, ale i polskich problemach w budowie swojej niezależności na tym froncie, rozmawiamy z byłym wiceministrem energii w rządzie PiS.

Ukraina wypada