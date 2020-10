Biden i Burisma, czyli biznes i polityka

W ogniu wyborczej walki o prezydenturę USA wraca sprawa udziału syna Joe Bidena w radzie dyrektorów ukraińskiej firmy gazowniczej Burisma. A wszystko za sprawą Joe Bidena, który miał powiedzieć, że nie ma podstaw do twierdzenia, że jego syn Hunter Biden czerpał zyski z nazwiska, co jest podważane. Kwestię wyboru Huntera Bidena do rady dyrektorów Burismy komentował rok temu Aleksander Kwaśniewski i to też wraca.