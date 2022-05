Biogaz ma swój czas. Sprzyjają mu rosnące ceny energii

Niedawno Komisja Europejska przedstawiła nowy plan z zakresu energetyki, który ma pozwolić na wyeliminowanie importu energii z Rosji w ciągu 5 lat. Opierać się on ma na m.in. zwiększeniu oszczędności energii, rozbudowie odnawialnych źródeł energii i dywersyfikacji europejskich dostaw ropy i gazu. Stwarza to okazję do budowy biogazowni, szczególnie tych mikro i małych, które nadadzą się do odzysku ciepła i generują energię zaspokajającą potrzeby gospodarstw.

Polski rząd pracuje nad wsparciem sektora biogazowego w odpowiedzi na embargo na zakup gazu ziemnego z Rosji.

We wtorek, 24 maja, do Sejmu trafił projekt ustawy odblokowujący m.in. rozwój produkcji energii z biomasy.

Zgodnie z nim, wytwórcy biogazu zostaną dopuszczeni do udziału w aukcjach jeszcze w tym roku. Dzięki temu możliwe będzie szybsze rozpoczęcie inwestycji w biogazownie.

Niewykorzystany potencjał bioodpadów

Obecnie w Polsce biogazowni rolniczych jest nieco ponad 120. W Niemczech z kolei tego typu obiektów powstało już ponad 9000. A nasz kraj ma zacznie większy potencjał z uwagi na znacznie większą od Niemiec powierzchnię wykorzystywaną rolniczo, jak też bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość bioodpadów.

Moc elektryczna zainstalowana w polskich biogazowniach to nieco ponad 125 MW, co bardzo mocno (i na naszą niekorzyść) kontrastuje z około 9 tys. biogazowni niemieckich z zainstalowaną mocą około 6000 MW.

- Cieszy nas to, że biogazownie z każdym rokiem zyskują kolejnych zwolenników i podlegają „odczarowaniu”, m.in. za sprawą wsparcia UE oraz rządu - przyznaje Marcin Polit, kierownik projektów w firmie Xylem Water Solutions Polska, zapewniającej infrastrukturę sprzętową do pozyskiwania biogazu i optymalizacji jego wykorzystania.

- Wciąż w pewnych grupach, w trakcie konsultacji społecznych podnoszony jest argument, że biogazownia może generować okolicznym mieszkańcom uciążliwości, m.in. w postaci odoru. Nic bardziej mylnego. W prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji, nie mają miejsca żadne tego typu kwestie, a biogazownia przynosi jedynie korzyści - w postaci energii, ciepła, zagospodarowania odpadów rolniczych oraz pofermentu - produktu ubocznego procesu, który sprawdza się jako nawóz - dodaje.

Ekologiczny wymiar biogazu, choć znany od dawna, z roku na rok jest coraz szerzej podnoszony. Produkt ten, jako efekt beztlenowego rozkładu materii organicznej, umożliwia pozyskanie energii z odpadów domowych i przemysłowych czy też biodegradowalnych surowców.

Potencjał biogazu

- W obliczu toczącej się wojny w Ukrainie powinniśmy dążyć do samowystarczalności w zakresie pozyskiwania energii i wykorzystania tej odnawialnej - zaznacza Marcin Kociniak, business development manager w firmie Xylem Water Solutions Polska.

- Inwestowanie w możliwości, jakie dają systemy gromadzenia i zarządzania biogazem, z pewnością dają szansę na zwiększenie niezależności od importu gazu ziemnego z Rosji. Nawet średnie gospodarstwo zajmujące się hodowlą zwierząt, może wybudować taki obiekt i z naszego doświadczenia wynika, że tego typu inwestycja zwróci się już po kilku latach, najczęściej po ok. pięciu - dodaje.

Zobacz także: Koniec z rosyjską ropą w Unii. Jest porozumienie o zakazie importu