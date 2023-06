Biometan paliwem przyszłości? Polska w blokach startowych

W całej Europie działa już ponad 1000 instalacji do produkcji biometanu. Liderem jest Francja - jest ich tam 556, w Niemczech zaś pracuje 238. Biometan może stać się jednym z ważnych paliw przyszłości - przekonuje Veolia i wpisuje go do swojego planu na dekarbonizację w Polsce.

W Polsce rocznie można uzyskać 8 mld m sześc. biometanu, przetwarzając 120-150 mln ton odpadów - organicznych, głównie gnojowicy i obornika, ale także z przemysłu rolno-spożywczego. Biometan można też produkować ze ścieków.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (European Biogas Association - EBA) wspomniany gaz wytwarzany w Europie jest o ok. 30 proc. tańszy niż gaz ziemny.

Veolia zastąpi biometanem gaz ziemny w instalacjach nowych turbin gazowych, których uruchomienie ma nastąpić w 2026 roku w Poznaniu i w 2027 w Łodzi, a potem - także w kilkudziesięciu mniejszych miastach.

Biometan to gaz powstający w procesie oczyszczania biogazu (biogaz powstaje podczas fermentacji odpadów organicznych). Biometan jest paliwem bardziej efektywnym, ponieważ można go wtłaczać do sieci, sprężać do postaci bioCNG i skraplać do bioLNG. Pozostaje stabilnym odnawialnym źródłem energii, nieuzależnionym od słońca czy wiatru. Można go też bez problemu magazynować.

Dodatkowo dużym wyzwaniem jest wykorzystanie ciepła powstającego przy produkcji energii elektrycznej w kogeneracji z biogazu. Zdarza się, że biogazownie położone są z dala od odbiorców ciepła i wówczas się ono marnuje. W takiej sytuacji oczyszczenie biogazu do biometanu i wtłaczenie go do sieci gazowej wydaje się najbardziej efektywnym sposobem na wykorzystanie tego potencjału.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 346 biogazowni, ale nie ma jeszcze ani jednej biometanowni. Tymczasem w Niemczech działa już teraz 238 biometanowni, a we Francji - aż 556. Przewiduje się, że do 2040 roku większość istniejących biogazowni w Unii Europejskiej będzie przekształcona na biometanownie.

Francuski przykład. Biometan ze ścieków ogrzewa 5 tys. gospodarstw domowych

Według szacunków w Polsce rocznie można uzyskać 8 mld m sześc. biometanu, przetwarzając 120-150 mln ton odpadów. To odpady organiczne, głównie gnojowica i obornik, ale także pozostsłości z produkcji przemysłu rolno-spożywczego. Biometan można także wytwarzać ze ścieków w oczyszczalniach.

Tak dzieje się m.in. we Francji. W oczyszczalni ścieków w Cagnes-sur-Mer, obsługującej 4 gminy na Lazurowym Wybrzeżu (w sumie 160 tys. RLM – równoważnej liczby mieszkańców) od dwóch lat produkuje się i wtłacza do sieci biometan.

Dzięki temu oczyszczalnia w Cagnes-sur-Mer - jako jedyna we Francji - ma dodatni bilans energetyczny (wytwarza 20 proc. więcej energii niż zużywa na potrzeby własne).

Z przyjmowanych ścieków - dziennie 15 tys. m sześc. - oraz organicznych odpadów i tłuszczów produkuje, wykorzystując specjalne membrany (MemGas) 260 m sześc. biometanu na godzinę. Rocznie wtłacza do sieci wiodącego dystrybutora gazu - GRDF 2,5 mln m sześc. biometanu.

- Taka ilość wystarcza do ogrzania 5 tys. gospodarstw domowych lub zasilenia 70 autobusów na gaz - wylicza Marie Esteve, Sales manager Veolia Water Technologies.

Grupa Veolia w Polsce chce wprowadzić tę technologię także w naszym kraju. Planuje jeszcze w tym roku budowę pierwszej pilotażowo-demonstracyjnej instalacji oczyszczania biogazu w PWiK w Tarnowskich Górach. Biometan zastąpi także gaz ziemny w instalacjach nowych turbin gazowych, których uruchomienie ma nastąpić w 2026 roku w Poznaniu i w 2027 w Łodzi, a potem także w kilkudziesięciu mniejszych miastach.

- Zakładamy odejście od węgla do roku 2030. Pierwszym etapem, w naszej ocenie nieuniknionym, jest przejście z węgla na gaz w dużych instalacjach. Zdajemy sobie jednak sprawę, że gaz jest paliwem przejściowym, kopalnym, które również emituje CO2. Żeby zdekarbonizować, czyli zazielenić gaz, mieliśmy do wyboru wodór i biometan. Zakładamy, że wodór będzie nam potrzebny później, a w pierwszej kolejności powinniśmy w Polsce rozwijać produkcję biometanu - mówi Marcin Orłowski, dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce.

Biometan może zastąpić 60 procent importowanego gazu

Potencjał tego gazu szacowany jest na 8 miliardów metrów sześc. To 60 proc. średniego w ostatnich latach importu gazu. Nawet gdyby udało się wyprodukować połowę szacowanej puli, czyli 4 mld sześc., biometan stanowić może ważny element transformacji energetycznej.

- To świetny przykład gospodarki obiegu zamkniętego miasta; wsie i przemysł produkują dużo odpadów organicznych, które poprzez proces fermentacji możemy zamieniać w biogaz, a potem w biometan. Dodatkowo powstaje produkt w postaci zielonego CO2, który możemy wykorzystywać na różne sposoby. Rynek będzie szukał zielonego CO2, tak jak dziś szuka zielonej energii. Przy okazji też powstaje bardzo istotny produkt – poferment, czyli naturalny nawóz - dodaje Sławomir Szafrański, dyrektor projektów strategicznych w Veolia Energia Polska.

Bez wsparcia systemowego rynku nie da się rozkręcić

Po realizacji Veolia bloków gazowych w Poznaniu i Łodzi Veolia będzie zużywać około pół miliarda metrów sześc. gazu ziemnego rocznie. W 2030 planuje około 25 proc. gazu ziemnego zastąpić biometanem, w 2040 - co najmniej 50 proc., dlatego tak bardzo jest zainteresowana rozwojem rynku biometanu w Polsce. Do tego jednak potrzebne jest wsparcie systemowe, bez niego - jak uważają menedżerowie Veolii - rynek nie będzie rozwijał się wystarczająco szybko.

- Wszystko zależy od tego, jak przepisy zostaną sformułowane i jak działać będzie wsparcie, dla jakich mocy instalacji. W tym momencie planowane jest wsparcie dla instalacji do jednego megawata energii elektrycznej, czyli 2 megawaty w biometanie - tłumaczy Sławomir Szafrański.

I dodaje, że - z punktu widzenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych na jednostkę mocy - proponowane wsparcie dla niewielkich biogazowni może nie przynieść oczekiwanej dynamiki rozwoju rynku.

Przypomnijmy, że 26 maja Sejm przyjął, ustawę (przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i promowaną przez wiceszefa tego resortu Janusza Kowalskiego), która ma usprawnić powstawanie biogazowni rolniczych – ułatwić m.in. procesy inwestycyjne, budowlane i wydawanie warunków przyłączenia do sieci.

Powstające na podstawie nowych przepisów biogazownie rolnicze będą mogły mieć maksymalną moc na poziomie 3,5 MW lub 10,5 MW osiągalnej cieplnej w skojarzeniu albo mieć roczną wydajność produkcji biogazu rolniczego nieprzekraczającą 14 mln m sześc. lub roczną wydajność produkcji biometanu z biogazu rolniczego nieprzekraczającą 8,4 mln m sześc. Taki limit mocy odpowiada mniej więcej średniemu zapotrzebowaniu gminy wiejskiej na energię elektryczną lub ciepło - wskazano w uzasadnieniu.

Dyrektor Marcin Orłowski uważa, że rynek trzeba "kolokwialnie mówiąc - rozkręcić". Jego zdaniem wsparcie na początku będzie potrzebne, natomiast wcześniej trzeba usankcjonować pojęcie biometanu.

- Dzisiaj nie ma definicji biometanu w ustawodawstwie polskim. Jest za to wiele barier, które powodują, że budowa biometanowni jest dużym wyzwaniem: są bariery administracyjne, a proces uzyskiwania pozwoleń jest żmudny. Mówimy także o przetwarzaniu odpadów, co powoduje protesty społeczne. Widzimy zatem potrzebę profesjonalizacji tej branży oraz szerokiej edukacji społecznej. Wierzę, że duże podmioty, które chcą wejść na ten rynek, spowodują, że wzrośnie zaufanie do operatorów biogazowni, a także biometanowni w Polsce - mówi Orłowski.

Duże podmioty zainteresowane inwestowaniem w biogaz i biometan to m.in. Orlen. W II połowie 2024 r. w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie) ma powstać biometanownia Orlenu, która umożliwi produkcję ponad 7 mln m sześc. biometanu rocznie przekształcanego następnie w paliwo bioLNG (ok. 5,5 tys. ton bioLNG). Trzy inne biogazownie w miejscowościach Konopnica (woj. łódzkie), Wojny-Wawrzyńce (woj. podlaskie) oraz Buczek (woj. kujawsko-pomorskie) Orlen planuje przekształcić w biometanownie.

Kolejni duzi gracze zainteresowani biometanem to m.in. Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot System, Atrem czy Związek Producentów Cukru. Są oni członkami Polskiej Organizacji Biometanu (POB), która lobbuje na rzecz wspierania rozwoju tego sektora. Orlen i Veolia również do niej należą.

POB przygotowała projekt przepisów prawnych dotyczących rozwoju rynku biometanu, który został włączony do nowelizacji ustawy o OZE przyjętej w kwietniu przez rząd. To właśnie w tej nowelizacji mowa jest o wsparciu dla instalacji biometanowych o mocy nie większej niż 1 MW, o czym wspominał powyżej Sławomir Szafrański. I to duzi gracze chcieliby zmienić...

Czy polskie sieci są gotowe na przyjęcie biometanu?

Rodzi się jednak obawa, czy sieci gazowe są gotowe do tego, żeby przyjmować biometan od wytwórców, a co za tym idzie - zmodyfikować model pracy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Czy nie stanie się tak, jak się stało z fotowoltaiką w Polsce, że trzeba było wyhamować ten proces, bo sieci nie były dostosowane do tak wielu rozproszonych źródeł?

- Zakładamy, że skoro działa to w innych krajach w Europie, to w Polsce też może... Dzisiaj operator systemu dystrybucyjnego przesyła gaz w jedną stronę. Trzeba zatem inwestycji, by móc dostosować sieci do pracy z wieloma rozproszonymi źródłami, jakimi są biometanownie. Myślę jednak, że znajdą się fundusze europejskie na tego typu projekty - odpowiada Marcin Orłowski.

Przypomnijmy: PGNiG stawia sobie cel uzyskanie ok. 4 mld m sześc. biometanu rocznie w 2030 r. Oznacza to zatem realną współpracę z przedsiębiorcami, z którymi będzie musiało zawierać długoterminowe umowy na odbiór tego gazu.

Biometan jest już 30 procent tańszy niż gaz ziemny

A jakie znaczenie ma tutaj analiza sytuacji cenowej? Gaz ziemny ostatnio bardzo mocno staniał - spadek wynosi 66 proc. od początku roku, ale według Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (European Biogas Association - EBA) biometan produkowany w Europie jest od niego i tak o ok. 30 proc. tańszy. Oczywiście bez programów wsparcia nie byłoby to realne.

W swoim najnowszym raporcie EBA szacuje, że zyski z całego systemu produkcji biometanu w Unii Europejskiej w 2030 roku mogą wynieść 38-78 mld euro rocznie. Do 2050 r. ta wartość ma wzrosnąć do 133-283 mld euro.

Jego największą wartość stanowi jednak to, że to gaz odnawialny.