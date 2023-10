Brytyjski koncern paliwowy Shell podpisał z Qatar Energy umowę na 27 lat na dostawy 3,5 miliona ton skroplonego gazu rocznie. Dostawy rozpoczną się od 2026 roku, gazowce będą przypływać do portu w Rotterdamie. Po regazyfikacji surowiec trafi do europejskich odbiorców.

Shell to kolejny wielki światowy gracz, który podpisał wieloletni kontrakt na dostawy gazu z Kataru pomimo unijnych działań na rzecz osiągnięcia do 2050 celów związanych z neutralnością klimatyczną gospodarki.

Zgodnie z kontraktem zawartym z Qatar Energy na 27 lat do Europy trafiać będzie od 2026 roku 3,5 miliona ton LNG rocznie. Statki z surowcem dopływać będą do terminala Rotterdam's Gate w Holandii. Następnie, po rozprężeniu gaz będzie rurociągami trafiał do odbiorców.

Shell będzie importował z Kataru przez 27 lat 3,5 miliona ton skroplonego gazu rocznie

- Jesteśmy zachwyceni podpisaniem umów długoterminowych z firmą Shell, która jeszcze bardziej wzmocnią nasze relacje i strategiczne partnerstwo w Katarze i na całym świecie. Porozumienie potwierdza zaangażowanie Kataru w pomoc w zaspokojeniu zapotrzebowania Europy i wzmocnienia jej bezpieczeństwa energetycznego - powiedział cytowany w komunikacie minister energii Kataru, prezes Qatar Energy Saad Al-Kaabi.

W lipcu 2023 roku Shell objął 6,25 procent udziałów w pierwszej fazie projektu zagospodarowania złoża gazowego North Field East. Dodatkowo w październiku kupił 9,4 procent udziałów w kolejnym projekcie North Field South.

Dzięki nakładom szacowanym na kilkadziesiąt miliardów dolarów w zwiększenie wydobycia gazu już w 2027 roku Katar zwiększy moce produkcyjne LNG o prawie 60 procent. Oznacza to, że rocznie będzie mógł eksportować ponad 125 milionów to skroplonego gazu.

Światowe koncerny paliwowe zabezpieczają swoje dostawy i podpisują wieloletnie kontrakty gazowe

Wcześniej umowy na dostawy katarskiego gazu podpisały, między innymi CNPC (China National Petroleum Corporation), Sinopec, ConocoPhilips, ExxonMobil. W minionym tygodniu francuski TotalEnergies zakontraktował dostawy 3 milionów ton LNG do Europy.

Qatar Energy szacuje, że tak zwane złoże północne zawiera około 10 procent wszystkich rozpoznanych światowych zasobów gazu ziemnego.

Na mocy wieloletniego kontraktu do terminala gazowego w Świnoujście każdego roku przypływa statkami 1 milion ton LNG z Kataru.