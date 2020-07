Budowa gazociągu Bałkański Potok ma zakończyć się do końca roku

Premier Bułgarii Bojko Borisow poinformował w środę, że budowa gazociągu Bałkański Potok (czyli lądowego przedłużenia Tureckiego Potoku) postępuje i projekt będzie zrealizowany zgodnie z przewidywaniami.

Premier odwiedził rejon prac we wschodniej części kraju. "Na całej trasie gazociągu prowadzone są aktywnie prace" - powiedział, cytowany przez rządową służbę prasową.



"Bułgaria niedługo będzie miała możliwość otrzymywania azerbejdżańskiego, amerykańskiego, katarskiego, izraelskiego i wszelkiego innego gazu ziemnego" - dodał, mając na uwadze nie tylko Bałkański Potok, lecz także powstający interkonektor z Grecją.

Dyrektor operatora przesyłowego Bułgartransgaz Władimir Malinow poinformował, że zostało już ułożonych i zespawanych 423,31 km rur z ogólnej długości 462,7 km.

"Bałkański Potok jest priorytetem bułgarskiego rządu. Jego realizacja ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego z różnych źródeł, wzrost konkurencji i przejrzystości na rynku gazu ziemnego, co odbije się pozytywnie na wszystkich użytkownikach gazu" - podkreślił premier Borisow.

Bałkański Potok jest przedłużeniem jednej z dwóch nitek Tureckiego Potoku, drugiego obok Błękitnego Potoku gazociągu przez Morze Czarne. Turecki Potok został oddany do użytku w styczniu tego roku. Długość morskiego odcinka wynosi ponad 900 km. Każda nitka ma przesyłać z Rosji do europejskiej części Turcji 15,75 mld metrów sześć gazu rocznie.



Jego 470-kilometrowe przedłużenie przez bułgarskie terytorium, zwane przez Sofię Bałkańskim Potokiem, ma zapewnić transport rosyjskiego surowcowa do Serbii i dalej do Europy środkowej - Węgier, Słowacji, Austrii. 90 proc. mocy przesyłowych bułgarskiego odcinka jest zarezerwowanych przez Gazprom.

Odcinek miał być gotowy na początku 2020 r., lecz Bułgaria spóźniła się z budową i obecnie zapewnia, że zostanie on ukończony najpóźniej do końca roku.

Borisow w swej wypowiedzi na budowie gazociągu nie nawiązał do ewentualnych amerykańskich sankcji wobec podmiotów zaangażowanych w wielkie rosyjskie projekty gazowe Nord Stream 2 i Turecki Potok. Bułgaria stoi na stanowisku, że przedłużenie Tureckiego Potoku na jej terytorium jest czysto bułgarskim projektem.