Budowa Nord Stream 2 w Danii potrwa do końca kwietnia

Układanie gazociągu Nord Stream 2 w wodach Danii zostanie zrealizowane do końca kwietnia br. - podał rosyjski dziennik "Izwiestija", powołując się na Duńską Agencję Energii. O rozpoczęciu układania rur w wodach Danii operator gazociągu poinformował 6 lutego.

Duńska Agencja Energii przekazała, że budowa dwóch nitek rosyjsko-niemieckiego gazociągu w wodach Danii będzie wykonana do końca kwietnia - podały "Izwiestija" w poniedziałek wieczorem. Według mediów rosyjskich prace wykonywane są przez rosyjski statek do układania rur na dnie morskim Fortuna, przy wsparciu jednostek: Murman i Bałtijskij Issledowatiel. Ta druga jednostka należy do rosyjskich służb ratownictwa morskiego.

Operator gazociągu, spółka Nord Stream 2 AG, nie podawała w komunikacie z 6 lutego terminu zakończenia prac w wodach Danii.

21 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą UE do "natychmiastowego wstrzymania" budowy Nord Stream 2 i nałożenia nowych sankcji na Rosję. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rezolucja jest niewiążąca.

Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, a także USA. Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że projekt ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw UE.