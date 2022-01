Bułgaria dużo traci przez opóźnienie budowy gazociągu z Grecją

Bułgarska gospodarka traci dziennie 1,5 mln lewów (750 tys. euro) z powodu opóźnienia eksploatacji interkonektora z Grecją, którym do kraju powinien płynąć azerski gaz. Poinformował o tym w piątek w parlamencie minister energetyki Aleksanader Nikołow.

Pierwsze dni stycznia 2022 r. przyniosły podwyżkę cen gazu ziemnego o 32 proc. Rząd każdego dnia debatuje o odszkodowaniach dla biznesu i prywatnych odbiorców.

Nie przypadkiem, tuż po sformowaniu rządu, premier Kirił Petkow spotkał się szefem greckiego gabinetu Kiriakosem Micotakisem.

Rozmowy dotyczyły właśnie interkonektora. Premierzy zgodzili się, że powinien on ruszyć w połowie bieżącego roku.

182-kilometrowy interkonektor gazowy Komotini-Stara Zagora o projektowanej mocy przesyłowej najpierw 3 mld, a docelowo 5,5 mld m sześc. surowca rocznie miał być uruchomiony w 2020 r.



Termin ten jednak kilkakrotnie odkładano. Jest to element planowanego gazowego korytarza Północ-Południe i ma olbrzymie znaczenie dla dywersyfikacji dostaw gazu do Bułgarii, która obecnie otrzymuje 3,5 mld m sześc. czyli ok. 85 proc. swoich potrzeb gazowych z Rosji.

Umowa Bułgarii z Azerbejdżanem

Odszkodowanie za opóźnienie