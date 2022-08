Bułgaria kończy z rosyjskim gazem, ale ma już zastępstwo

Według bułgarskiego Ministerstwa Energii, Azerbejdżan zapewnił, że od ​​1 października azerski gaz będzie dostarczany do Bułgarii gazociągiem IGB. Sofia w ten sposób ucieka od rosyjskiego szantażu gazowego.

Minister energetyki Bułgarii Rosen Christow rozmawiał telefonicznie ze swoim odpowiednikiem w Azerbejdżanie Parwizem Szabazowem. Strony omówiły termin rozpoczęcia komercyjnych dostaw azerskiego gazu do Bułgarii za pośrednictwem gazociągu IGB (łączy Grecję z Bułgarią).

Ministerstwo zwraca uwagę, że w zeszłym tygodniu Christow ogłosił, iż wznawia negocjacje z Azerbejdżanem w sprawie zwiększenia dostaw gazu ziemnego do Bułgarii w celu zapewnienia i zagwarantowania niezbędnych ilości na sezon grzewczy.

Dostawy gazu z Azerbejdżanu do Bułgarii wzrosną skokowo

Wcześniej były premier Bułgarii Kirił Petkow powiedział, że Azerbejdżan jest gotowy do zwiększenia dostaw gazu do Bułgarii o 0,5-1 mld m3 oprócz uzgodnionego już 1 mld m3, ale należy znaleźć na to rozwiązanie infrastrukturalne.

Bułgaria jest obecnie jednym z trzech krajów Unii Europejskiej, które kupują gaz z Azerbejdżanu.

W 2021 r. dostawy gazu z Azerbejdżanu do Bułgarii wyniosły 280 mln m3. Obecnie będą wielokrotnie większe.

To efekt zerwania przez Gazprom kontraktu na dostawy surowca. Moskwa to zrobiła bez zachowania terminu wypowiedzenia, łamiąc wcześniejsze ustalenia. Stało się to po tym, gdy Bułgaria, podobnie jak Polska, Dania, czy Finlandia nie zgodziły się na jednostronną zmianę warunków kontraktu przez Gazprom.

