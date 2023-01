Bułgaria wykiwała Gazprom

Jeszcze dzisiaj Bułgaria ma podpisać z Turcją umowę na zakup miliarda m3 gazu rocznie. Tym samym Sofia zamyka proces gazowego uniezależnienia się od Gazpromu i rosyjskiego gazu.

Gaz z Turcji uzupełni pulę dostępnego dla Bułgarii surowca.

Umowa oznacza, że Sofia zrywa z gazem od Gazpromu.

Zadowolona jest Turcja, która na rynku gazu w regionie znaczy coraz więcej.

O planowanej umowie poinformowała gazeta Sabah powołując się na anonimowe źródła. Co ciekawe początkowo pojawiły się pogłoski, że to informacja nieprawdziwa. Jednak dyskusje przerwał Fatih Donmez, turecki minister ds. energii, który zapowiedział w TVnet, że 3 stycznia udaje się do Bułgarii, by podpisać tę umowę.

Bułgaria zarezerwowała moce regazyfikacyjne tureckiego terminala

Jak bułgarsko-turecka umowa będzie wyglądała?

Według tureckich informacji umowa zostanie zawarta na 13 lat. Bułgarzy na jej mocy zarezerwują moce regazyfikacyjne terminala LNG Botas. Obiekt ten znajduje się na północnym wybrzeżu morza Marmara, rocznie może przyjąć do 13,5 mld m3 gazu.

Umowa ma strategiczny, ale i polityczny wymiar.

Po pierwsze, dzięki niej i wcześniejszym umowom na zakup azerskiego gazu, Bułgaria w praktyce uniezależnia się od surowca z Rosji. To rewolucyjna zmiana dla bałkańskiego kraju. Sofia w dziedzinie gazu mocno współpracowała z Rosją. Wynikało to zresztą z zaszłości historycznych. Bułgaria została bowiem wyzwolona przez Rosjan spod osmańskiej okupacji.

Jednak dobre stosunki uległy gwałtownemu pogorszeniu, po tym jak Rosja napadła na Ukrainę. Konsekwencją tego były liczne sankcje nałożone na Moskwę. W ramach retorsji ta zażądała m.in. uiszczania opłat za gaz w rublach. Oznaczało to jednostronne zerwanie warunków kontraktów przez Gazprom. Kraje UE się na to nie zgodziły, w efekcie Rosja pod koniec kwietnia (dokładnie w ten sam dzień co Polsce) wstrzymała dostawy gazu do Bułgarii.

Turcja chce być rozgrywającym nie tylko w regionie

Moskwa na Sofię próbowała wywrzeć presję, chciała aby ta wyłamała się z unijnych sankcji. Jeśli do tego by nie doszło, wieszczyła że zima będzie dla Bułgarii niezwykle ciężka, wręcz zabójcza. Dowodem na to miały być niemal puste bułgarskie magazyny gazu i ich opróżnianie późną wiosną i latem – w czasie gdy w obiektach tych zapasy gazu są uzupełniane.

Bułgaria przetrwała ten szantaż, a pomogli jej w tym sąsiedzi m.in. Grecja i Turcja. Do Bułgarii zaczął także płynąc gaz z Azerbejdżanu. Nowa umowa praktycznie uniezależnia Sofię od Gazpromu.

Jednak największym wygranym jest Ankara. Turcja chce odgrywać wiodąca rolę w gazie w swoim regionie i na południu Europy. Sprzyja jej położenie geograficzne. To przez Turcję przechodzą bowiem główne szlaki dostaw gazu z Azerbjedżanu, a w przyszłości np. z Iranu czy Turkmenistanu.

Umowa z Sofią pokazuje, że Ankara może być kluczowym graczem na gazowym rynku w regionie.