Bułgarzy negocjują w Azerbejdżanie zwiększenie dostaw gazu

Ustępujący premier bułgarskiego rządu Kirił Petkow składa w piątek wizytę w stolicy Azerbejdżanu Baku. Podczas rozmów z prezydentem Ilhamem Alijewem osiągnięto zasadnicze porozumienie dotyczące dodatkowych dostaw gazu dla Bułgarii - przekazały służby prasowe Petkowa.

Nowa umowa będzie rozszerzeniem zawartego w 2009 r. kontraktu przewidującego dostawę do Bułgarii 1 mld m. sześc. azerskiego gazu rocznie.

Z realizacją fizycznych dostaw czekano na zbudowanie odpowiedniej infrastruktury. Obecnie Bułgaria otrzymuje tylko część zakontraktowanego w Azerbejdżanie surowca.

Od września, gdy do eksploatacji zostanie w pełni oddany interkonektor łączący Bułgarię z Grecją przesyłana będzie całość.

Szczegóły nowych zakupów surowca z Azerbejdżanu mają zostać skonkretyzowane przez ministrów energetyki obu państw - dodano.

Jednocześnie w Bułgarii nasilają się niepokojące informacje o braku gazu i związanych z tym trudnościach przemysłu. Organizacje pracodawców informują o zatrzymaniu pracy kilku dużych przedsiębiorstw. Po sygnale opozycji parlamentarnej zajmująca się bezpieczeństwem wewnętrznym Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (DANS) wkroczyła do państwowego operatora Bułgargaz, by skontrolować umowy o dostawach. Materiały przekazano prokuraturze. Według opozycji Bułgaria nie ma zagwarantowanych dostaw gazu na najbliższe miesiące.

Po sygnałach o niegospodarności organy kontrolne wkroczyły też do największej ciepłowni w Sofii, która dostarcza ogrzewanie i ciepłą wodę dla 1,5 mln mieszkańców bułgarskiej stolicy. Według Bułgargazu zadłużenie ciepłowni przekracza 320 mln lewów (ok. 776 mln zł), a jeżeli spółka go nie spłaci, operator wstrzyma we wrześniu dostawy gazu. Teoretycznie ciepłownia w Sofii może również używać oleju opałowego, ale nie wiadomo, czy posiada zapasy tego paliwa.

Z powodu braku gazu ciepłownia w leżącym pod Sofią mieście Pernik wstrzymała dostawy ciepłej wody na najbliższe dwa miesiące. Podobnie stało się w wielu innych miastach. Niektóre z ciepłowni starają się zmienić paliwo z gazu na olej opałowy.

27 kwietnia Rosja wstrzymała dostawy gazu do Bułgarii po odmowie rozliczania transakcji w rublach. Od tego czasu potrzeby kraju są zaspokajane gazem z Azerbejdżanu i sporadycznymi zakupami z Grecji. Bułgaria zużywa rocznie ok. 3,5 mld m. sześc. gazu rocznie. Rząd Bułgarii na razie nie odniósł się do przedstawionej w środę propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia zużycia gazu o 15 proc., co miałoby zapobiec kryzysowi energetycznemu w UE.