Ceny gazu coraz bardziej spadają

W poniedziałek (31 października) gaz w kontraktach grudniowych w holenderskim hubie TTF tanieje o 7,4 proc., do 129 euro za MWh. Cena gazu z dostawą w pierwszych miesiącach 2023 r. spada natomiast o ok. 6 proc.

Gaz w kontraktach grudniowych w holenderskim hubie TTF taniał o 7,4 proc., do 129 euro za MWh. Gaz z dostawą w styczniu taniał o 6,27 proc., do 135 euro za MWh; w lutym - o 5,94 proc., do 137 euro za MWh; natomiast w marcu - o 5,9 proc., do 136 euro za MWh.

Na piątkowym zamknięciu cena gazu w kontraktach grudniowych przekraczała 139 euro za MWh. Za dostawy w styczniu płacono 144 euro za MWh, w lutym - blisko 145,7 euro za MWh, a w marcu - 144,5 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały 349 euro za MWh.