Ceny gazu i odpisy na górnictwo uderzyły w PGNiG

Choć zysk netto PGNiG w ubiegłym roku sięgnął 1,37 mld zł, to jest on jednak ponad dwa razy niższy niż w poprzednich 12 miesiącach. To co może cieszyć spółkę to rosnące przychody i sprzedaż gazu ziemnego.

Spółce nie sprzyjały niskie ceny gazu.

PGNiG zanotowała wzrost sprzedaży surowca.

Firma musiała dokonać odpisu związanego z aktualizacją wartości pakietu udziałów w Polskiej Grupie Górniczej.