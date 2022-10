Ceny gazu lekko w górę

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach listopadowych drożał o 0,2 proc. do 113,4 euro za MWh. Taniały z kolei kontrakty na gaz z dostawą w grudniu do 137,4 euro za MWh.

W środę rano kontrakty listopadowe wyceniane były na ponad 109 euro za MWh. Kontrakty grudniowe oscylowały z kolei w ok. 138 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały 349 euro za MWh.