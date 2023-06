Ceny gazu mocno w górę. Znamy przyczynę

Europejskie ceny gazu poszły aż dwukrotnie do góry w zaledwie 10 dni. I to, mimo że kraje europejskie mają pełne magazyny gazu.

W czwartek cena benchmarku gazowego TTF wzrosła o 27 proc. do 49,5 euro za MWh. To najwyższy poziom od kwietnia. Chociaż ceny te są nadal znacznie niższe od zwyżek, które widzieliśmy latem zeszłego roku, kiedy odcięto dostawy rosyjskimi gazociągami i dochodziły one do 340 euro za MWh ostanie podwyżki mocno wstrząsnęły rynkiem.

Wzrost cen uruchomiła wiadomość z Holandii, która ogłosiła, że zamyka największe europejskie pole gazowe Groningen - niegdyś największe, pojedyncze źródło energii w Europie. Nastroje rynku pogorszyła także wiadomość o przestojach na norweskich polach gazowych i zapowiadany wzrost temperatur w Europie, co oznacza większe zużycie energii.

Problemy te wywołały obawy uczestników europejskiego rynku gazowego, którzy i tak cały czas dostosowują się do nowej wojennej rzeczywistości, próbując zabezpieczać dostawy paliwa poprzez wzrost dostaw LNG, co jest kluczowe dla zastąpienia dostaw gazu z Rosji.

Holenderski rząd zapowiedział, że pole w Groningen będzie zamknięte 1 października 2023 r., chociaż w razie potrzeby rozważa się przedłużenie tego terminu do października 2024 roku.

Chociaż europejskie magazyny gazu są obecnie zapełnione w 70 procentach i zapewne uda się je wypełnić paliwem do 90 proc. do początku listopada, nadal to za mało, żeby zaspokoić zapotrzebowanie europejskich konsumentów przez całą zimę.