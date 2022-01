Ceny gazu mogą podstawić nogę planom fuzji Orlenu z PGNiG

W związku z połączeniem z Lotosem i kryzysem na rynku gazu Orlen przesuwa fuzję z PGNiG, na razie z połowy na koniec roku - samo przejęcie stanęło pod dużym znakiem zapytania.

Nowe realia fuzji

Może być znacząca obsuwa w czasie

- Postępujemy tak, by ten proces mógł zostać przeprowadzony sprawnie i przy uwzględnieniu jednego z podstawowych celów, jakim jest zapewnienie niezakłóconej ciągłości działalności prowadzonej przez PGNiG, zarówno w trakcie procesu zmierzającego finalnie do połączenia spółek, jak również po dacie połączenia – oceniał menedżer.Tyle że te deklaracje o chęci szybkiego połączenia padały w sytuacji, gdy rynek gazowy był ustabilizowany. Należy pamiętać, że umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG Skarb Państwa podpisał w maju ubiegłego roku.Dotyczyła ona rekomendowanego scenariusza konsolidacji, zgodnie z którym akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen - i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Orlenu.Jak wówczas podano, połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, który umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z takiego scalenia.Co się od tego czasu zmieniło? Jedna kluczowa rzecz: cena gazu. W maju w spocie (dostawa natychmiastowa) 1 tys. m sześc. gazu kosztował pięć razy taniej niż obecnie. Tak drastyczna różnica sprawia, że obecne parametry transakcji dla Orlenu są diametralnie różne od tych sprzed ośmiu miesięcy.Przy tym należy pamiętać o słowach prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Szef Orlenu niejednokrotnie wspominał, że PGNiG, by stać się biznesem rynkowym, nie może być spółką regulowaną.Tymczasem w przypadku rynku gazu po części nią byłaby... Chodzi tu o regulowane ceny gazu dla odbiorców indywidualnych (taryfy W1-W3), które respektować musi gazowa spółka. W praktyce oznacza to przejęcie 6 mln odbiorców, którzy za gaz nie płacą cen rynkowych, tylko regulowane.- To jeszcze jeden problem. Przy bardzo wysokich cenach gazu na światowych rynkach ich urealnienie dla odbiorców indywidualnych oznaczałoby kilkusetprocentowe podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych. Ze względów politycznych nikt takiej decyzji nie będzie chciał podjąć. W praktyce oznacza to bardzo liczną rzeszę klientów, którzy - z punktu widzenia PGNiG - przynoszą straty. Ich także Orlen dostałby z całym dobrodziejstwem inwentarza – mówi nam proszący o anonimowość analityk z BM państwowego banku.Co problemy na rynku gazu oznaczają w praktyce? Nasi rozmówcy w mniej lub bardziej zawoalowanych słowach mówią o możliwości opóźnienia całego procesu.O to, czy realne jest zakończenie przejęcia do połowy obecnego roku, spytaliśmy zatem sam PKN Orlen."Podtrzymujemy deklarację zakończenia połączenia z Grupą PGNiG do końca 2022 roku" – odpowiedziała nam spółka.Według naszych rozmówców z branży najprawdopodobniejszy scenariusz będzie taki, w którym połączenie obu firm będzie się odwlekało. Na jak długo?Do czasu uspokojenia się i zrównoważenia rynku gazu. Całkowicie problem prawdopodobnie samoistnie zniknie w ciągu trzech lat. Należy bowiem pamiętać, że ceny gazu dla gospodarstw domowych zostaną uwolnione od 2024 roku. Wynika to z wyroku TSUE z 2015 roku. Trybunał stwierdził wtedy, że polskie przepisy naruszają prawo unijne. W 2016 r. przyjęto zatem ustawę anulującą taryfowanie ostatniej grupy odbiorców - czyli gospodarstw domowych - od początku 2024 roku. Wówczas rynek regulowany zniknie.