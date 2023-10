Ceny gazu mogą wystrzelić. Wszystko przez strajk w zakładach amerykańskiego giganta

Pracownicy zakładów produkcji skroplonego gazu LNG w Australii należących do koncernu Chevron opowiedzieli się za wznowieniem strajku. Zarzucają gigantowi paliwo-energetycznemu, że nie realizuje przyjętych zobowiązań dotyczących podwyżek płac i poprawy warunków pracy.

Z komunikatu przekazanego przez Offshore Alliance, organizację skupiającą przedstawicieli związków zawodowych działających w australijskich zakładach produkujących skroplony gaz należących do amerykańskiego koncernu Chevron w zachodniej Australii, wynika, że w przeprowadzonym referendum większość załogi opowiedziała się za wznowieniem strajku.

W minionym miesiącu protesty i przerwy w pracy doprowadziły do zakłócenia ekspedycji statków z LNG i kilkuset milionowych strat. Wpłynęło to bezpośrednio na podwyżkę cen gazu na rynkach, ponieważ z zakładów Gorgon i Wheatstone eksportowanych jest ponad 15 milionów ton gazu rocznie, co odpowiada za 5,56 procent światowej produkcji.

Pracownicy zakładów skraplania gazu domagają się lepszych warunków pracy i podwyżek płac

Załoga domaga się od pracodawcy podwyżki płac, która wyrównałaby średnioroczny poziom inflacji w Australii, który obecnie przekracza 8 procent. Domagają się poprawy warunków pracy i zwiększenia dodatków za pracę w szkodliwych warunkach.

Zakłady skraplania zlokalizowane są w niezamieszkałych terenach, najbliższe, większe miasto Perth oddalone jest o 1400 kilometrów. Większość załogi pracuje w cyklu 3 tygodnie pracy w systemie czterozmianowym, jeden tydzień w domu.

Dodatki do cen biletów i dodatkowe dni wolne to kolejne postulaty związkowców

Na co dzień pracownicy mieszkają w kampusie, a następnie lecą do rodzin samolotem. Dlatego też chcą dopłaty do biletów lotniczych i dodatkowych dni wolnych w sytuacji, gdy z powodu cyklonów lub innych negatywnych warunków pogodowych, nie mogą wrócić na czas do pracy.

Po kilku dniach negocjacji 22 września podpisano wstępne porozumienie, które doprowadziło do zawieszenia strajku. Jednak związkowcy uznali, że Chevron nie realizuje w pełni warunków umów i nadal odmawia rozpoczęcia prac nad przygotowaniem nowego układu zbiorowego, tzw. EBA (Enterprise Bargaining Agreement).

W ciągu najbliższego tygodnia rozstrzygnie się, czy dojdzie do wznowienia akcji protestacyjnej w Australii

Chevron musi otrzymać powiadomienie o rozpoczęciu strajku z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Związkowcy mają złożyć dokumenty wraz z wynikami przeprowadzonego wśród załogi referendum, w najbliższy poniedziałek, 9 października.

Wznowienie strajku może ponownie wpłynąć na podwyżkę cen gazu.