Ceny gazu rosną na europejskim rynku

Ceny gazu w holenderskim hubie TTF we wtorek ok. godz. 17.30 rosną w granicach 1,5 proc. Wyceny kontraktów na najbliższe miesiące utrzymują się na poziomie 53 euro za MWh.

We wtorek ok. godz. 17.30 kontrakty na marzec podrożały o 1,45 proc., do poziomu 52,5 euro za MWh. Gaz z dostawami w kolejnych miesiącach podrożał w granicach 0,75 proc., a ceny są rzędu 53 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.