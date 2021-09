Ceny gazu szaleją. Rachunki pójdą w górę

Czy metr sześcienny gazu ziemnego może kosztować dolara? To co wydawało się jeszcze niedawno całkowitą niedorzecznością, obecnie zaprząta głowy specjalistów. W środę rano ceny gazu ponownie ustanowiły rekord. Za tys. m sześc. surowca trzeba zapłacić 884 dolary! W południe cena sięgnęła 923 dol., by w godzinach popołudniowych przekroczyć 964 dol. za m sześc. To fatalne wieści także dla nas.

Ceny gazu zaskakują nawet specjalistów.

Jak na obecną porę roku, surowca w magazynach gazu jest bardzo mało.

Należy się spodziewać znaczących podwyżek cen gazu.

Szukanie winnych