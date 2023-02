Ceny gazu w Europie coraz bardziej zadziwiają

Spotowa cena gazu w Europie spadła poniżej 600 dolarów za tys. m3 i jest na najniższym od końca listopada ubiegłego roku poziomie. Ceny surowca spadły w oczekiwaniu na nadchodzące ocieplenie.

Poprawa aury sprawia, że ceny gazu spadają.

Poziom zapasów surowca jest na dużo wyższym niż zwykle poziomie.

Producenci LNG coraz więcej gazu wysyłają do Azji.

Zwykle w lutym ceny gazu utrzymywały się na stabilnym i wysokim poziomie. Jednak nie w tym roku.

Kontrakt dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem w hubie TTF w Holandii stracił kolejne 2 proc. w ciągu ostatniego dnia, spadając poniżej 600 dol. za tys. m3 i zamykając się na poziomie 596 dol. za tys. m3.

Będzie cieplej, wiatraki znowu zwiększą produkcję

Największy wpływ na to mają oczekiwane zmiany w aurze. Po ochłodzeniu ceny gazu wzrosły, zwłaszcza że wraz z niższymi temperaturami spadła produkcja energii w farmach wiatrowych. Spadek temperatur wiąże się zwykle z bezwietrzną aurą.

Według stowarzyszenia WindEurope, w ciągu czterech dni tego tygodnia elektrownie wiatrowe zaspokajały jedynie 14 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w regionie, podczas gdy średnio w zeszłym tygodniu ich udział wyniósł 21 proc. (maksymalnie 25,3 proc.).

Pozytywnie na poziom cen wpływa stan zapasów gazu w Europie. Obecny poziom rezerw gazu w podziemnych magazynach surowca wynosi 68,16 proc. - to o 20 punktów procentowych więcej niż średnia z tego samego okresu w ciągu ostatnich pięciu lat – wynika z danych Gas Infrastructure Europe (GIE).

W trakcie doby gazowej 8 lutego rezerwy spadły o 0,66 pkt proc. To trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy do czynienia z takim spadkiem. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że Europa bezboleśnie przetrwa zimę, ceny gazu spadają.

Więcej gazu ziemnego popłynie teraz na rynek azjatycki

Obecna sytuacja może zachęcić producentów skroplonego gazu do zwiększenia wysyłki surowca na azjatycki rynek. W ten sposób spadek cen w Europie mógłby zostać zahamowany. Stabilna jest bowiem tzw. azjatycka premia, czyli różnica między cenami gazu w Azji a cenami dostaw LNG do Europy.

Marcowe kontrakty terminowe na JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlające wartość rynkową ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są wyceniane na 640 dol. za tys. m3, kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) – na 589 dol.

W styczniu europejskie terminale odbiorcze LNG pracowały z przepustowością na poziomie 62 proc., w pierwszych dniach lutego liczba ta jest prawie taka sama. Jednocześnie coraz bardziej spada poziom zapasów LNG w zbiornikach terminali odbiorczych. Sugeruje to, że napływ nowych ładunków LNG do regionu spada z powodu niskich cen i konkurencji z Azji.