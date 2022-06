Ceny gazu w UE poszybowały po eksplozji i pożarze w amerykańskim zakładzie LNG

Cena tys. m3 gazu gazu w Europie w czwartek po raz pierwszy od końca maja przekroczyła tysiąc dolarów. Wszystko po informacji o wstrzymaniu pracy zakładu LNG w amerykańskim Freeport.

Na razie nie są znane przyczyny pożaru.

Zakład będzie wyłączony z użytkowania co najmniej do końca czerwca.

Wypadek spowodował gwałtowny wzrost cen gazu.

W położonym 40 km na południe od Houston zakładzie Freeport LNG wieczorem w środę doszło do eksplozji i pożaru. Ten został szybko ugaszony, ale obiekt zostanie według amerykańskich mediów unieruchomiony na co najmniej trzy tygodnie. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do eksplozji, to mają wyjaśnić specjaliści. Jedyną dobrą okolicznością jest to, że nikt nie został w wypadku poszkodowany.

Katastrofa w złym momencie

Do katastrofy doszło w wyjątkowo napiętej sytuacji. Po tym, jak Gazprom wstrzymał dostawy surowca do Polski, Bułgarii, Finlandii, Dani, Holandii i części odbiorców w Niemczech, ci zaczęli zamawiać większe ilości surowca w skroplonej postaci. Teraz jeden z czołowych amerykańskich dostawców LNG został wyłączony.

Czytaj też: Są pierwsze skutki odcinania przez Gazprom dostaw do Europy

Chodzi o zakład dostarczający około 20 proc. amerykańskiego LNG. Może on przetwarzać do 2,1 miliarda stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie (około 59,45 mln m3), a przy pełnej wydajności może eksportować 15 milionów ton rocznie LNG. Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) eksport LNG z USA osiągnął w zeszłym roku rekordową wartość 9,7 biliona stóp sześc.

- To znacząca przerwa produkcyjna w dużym zakładzie w USA - mówi cytowany przez agencję Reuters Alex Munton, dyrektor ds. globalnego gazu i LNG w firmie badawczej Rapidan Energy. Podkreślił, że Freeport LNG wysyła około czterech ładunków tygodniowo, a trzytygodniowe przestoje zabiorą z rynku co najmniej 1 milion ton LNG.

Obłożenie tego zakładu w ostatnich miesiącach rosło. Według Departamentu Energii USA w marcu 21 ładunków załadowano we Freeport, przewożąc około 64 miliardy stóp sześciennych gazu do odbiorców w Europie, Korei Południowej i Chinach. W lutym terminal załadował tylko 15 ładunków, a w styczniu niewiele więcej, bo 19.

Woda na młyn Rosjan

Już w środę na zdarzenie zareagował amerykański rynek. Kontrakty terminowe na gaz ziemny w USA wzrosły o około 6 proc. do poziomu 8,699 dol. za milion brytyjskich jednostek termicznych. W trakcie sesji były jednak nawet na najwyższym od 14 lat poziomie osiągając 9,664 dol.

W czwartek na amerykański wypadek zareagował rynek europejski.

Cena lipcowych kontraktów terminowych na hubie TTF w Holandii wzrosła do 1 013,4 dol. za tys. m3 (91,425 euro za MWh). Przed południem cena gazu rosła nawet o ponad 15 proc.

To, jak ceny gazu będą się kształtowały dalej, zależeć będzie o szczegółowych informacji na temat skutków wypadku.

Już teraz wiadomo, że do zdarzenia nie mogło dojść w wygodniejszym dla Gazpromu momencie. W czerwcu ceny gazu w Europie zaczęły spadać. Wypadek we Freeport zmienił tendencję, ponownie pojawiły się także obawy o stabilność odstaw LNG.

Informacja o pożarze jest ważna także z punktu widzenia naszego PGNiG. Nasz potentat kupował tam LNG m.in. dla terminala w Kłajpedzie.