Ceny gazu zamrożone, ale i tak wszyscy za to sporo zapłacimy

7 milionów odbiorców indywidualnych oraz 34 tysiące podmiotów - to beneficjenci zamrożenia cen gazu na 2023 rok. Niemniej wszyscy za to zapłacimy, bo budżet państwa zamrożenie cen ma kosztować 30 miliardów złotych.

Ustawa o utrzymaniu dotychczasowych cen gazu ziemnego dla obywateli została przyjęta jednomyślnie.

Gospodarstwa domowe mają gwarancję ceny na poziomie 200,17 zł (246,21 zł z podatkiem VAT); budżet będzie to kosztowało 30 miliardów złotych.

Brakuje zachęt finansowych motywujących do ograniczenia zużycia gazu.

Europa przekonała się, że da sobie radę bez rosyjskiego gazu. Każdy nowy projekt w obszarze importu gazu zwiększa podaż, a co za tym idzie - wpływać na obniżenie presji cenowej.

Bardzo rzadko w tej kadencji parlamentu mamy do czynienia z tak daleko idącą jednomyślnością przy procedowaniu ustaw przygotowanych przez rząd. Po trwającej zaledwie godzinę dyskusji posłowie przegłosowali ustawę o zamrożeniu cen gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych oraz wybranych podmiotów na poziomie obowiązującym w 2022 roku. Za przyjęciem tej ustawy głosowało 424 posłów ze wszystkich klubów i kół poselskich, 16 wstrzymało się od głosu i nikt nie był przeciw.

Ustawa trafiła następnie do Senatu, który dokonał niewielkich zmian, starając się rozszerzyć listę beneficjentów niższej ceny błękitnego paliwa. Mowa była o wybranych rzemieślnikach, piekarzach, producentach żywności, ale także prywatnych przychodniach stomatologicznych, fizjoterapeutach czy masażystach. Nie wniesiono jednak zastrzeżeń do ochrony finansowej wydatków obywateli wykorzystujących gaz do ogrzewania domów i mieszkań oraz do podgrzewania ciepłej wody i na cele bytowe.

Ustawa w ostatecznym brzmieniu przyjęta przez Sejm ma zapis gwarantujący maksymalną cenę netto za jedną megawatogodzinę (MWh) na poziomie 200,17 zł. Rzecz jasna do tego zostanie jeszcze doliczony podatek VAT, który od stycznia przyszłego roku powróci do poziomu 23 procent z obecnych 8 procent. Oznacza to, że cena na fakturze z podatkiem wynosić będzie 246,21 zł. Do tego trzeba będzie doliczyć niewielkie kwoty związane z opłatą dystrybucyjną stałą, zmienną i sam abonament za posiadanie licznika. Te stawki także zostaną zamrożone na poziomie obowiązującym w tym roku.

Ostatnim aktem dotyczącym gwarancji cen gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych będzie podpisanie ustawy przez prezydenta i ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw. Ma to nastąpić jeszcze przed końcem roku, tak aby mogła ona wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z przyjętymi zapisami będzie obowiązywać do końca przyszłego roku.

Obok ustawy gwarantującej stałą cenę gazu ziemnego rząd przygotował rozwiązania dla najuboższych. Po wprowadzeniu 23-procentowego podatku VAT osoby o najniższych kwalifikowanych dochodach będą mogły się starać o dofinansowanie. Dysponując piecem lub kotłem gazowym użytkowanym na potrzeby grzewcze, który jest wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków, można będzie starać się o jednorazową dotację. Dla gospodarstw jednoosobowych poziom miesięcznych dochodów nie może jednak przekraczać 2100 złotych, a w przypadku rodzin 1500 złotych na jedną osobę.

"Ustawa zapobiegnie wzrostowi cen paliw dla odbiorców, którzy objęci są ochroną taryfową. Obecnie taryfy, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na 2023 rok sięgają nawet 80 groszy za kilowatogodzinę, gdyby więc nie przyjęta ustawa, wzrost cen dla niektórych odbiorców mógłby sięgać nawet 200-300 procent. W ustawie zostało zaproponowane również zamrożenie stawek na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, które bez proponowanych mechanizmów mogłyby wzrosnąć o około 20 procent. Nie należy zapominać także o dodatkowym narzędziu dla osób o najniższych dochodach, to jest refundacji podatku VAT. Na narzędzia pomocowe dla odbiorców gazowych objętych taryfą przeznaczone ma zostać 30 miliardów złotych. Jest to jeden z największych pakietów pomocowych dotyczących gospodarstw domowych opracowanych do tej pory w Ministerstwie Klimatu i Środowiska" - czytamy w oświadczeniu przesłanym WNP.PL przez Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W ocenie Eurostatu ceny gazu dla gospodarstw należały w Polsce do najniższych w Europie

Zgodnie z danymi Eurostatu dotyczącymi cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w pierwszym półroczu 2022 roku ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w Polsce należały do najniższych w Unii Europejskiej. Dzięki podjętym działaniom, ograniczającym ceny gazu ziemnego w 2022 roku dla odbiorców chronionych taryfą, ceny gazu ziemnego w Polsce były znacznie poniżej europejskiej średniej. Dzięki procedowanej ustawie taki stan rzeczy utrzyma się również w 2023 roku.

Dla wielu obserwatorów sytuacji ekonomicznej w Polsce przyjęta ustawa gwarantująca ceny gazu dla odbiorców indywidualnych ma jeden defekt. Nie ma w niej zapisów zachęcających do ograniczenia zużycia. W przypadku energii elektrycznej mamy ustalony pułap roczny konsumpcji prądu. Przypisany jest on do jednego licznika i jednego gospodarstwa domowego. Przekroczenie limitu skutkuje wyższą ceną za sprzedaż kilowatogodziny. Wystarczy sprawdzić rachunek za 2022 rok i mniej więcej wiemy, ile możemy zużywać w każdym miesiącu, żeby w pełni korzystać z niższej ceny.

W informacji przesłanej przez resort klimatu i środowiska wynika, że budżet państwa poniesie wysokie wydatki na utrzymanie ceny gazu. Mowa jest nawet o 30 miliardach złotych. Gdyby jednak zachęcić do oszczędzania, prowadzić aktywną akcję promującą mniejsze zużycie gazu, wówczas możliwe jest wygospodarowanie pięciu, a nawet 10 procent kwoty będącej w dyspozycji rządu. Kwoty są niebagatelne: 1,5 miliarda złotych czy w optymistycznym założeniu 3 miliardy złotych zaoszczędzone w budżecie państwa robią wrażenie.

Ustawa obejmie docelowo około 7 milionów odbiorców indywidualnych i 34 tysiące podmiotów uprawnionych, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mające własne kotły gazowe, szkoły, przychodnie, szpitale, żłobki, domy opieki społecznej oraz związki wyznaniowe.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził 17 grudnia nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia do końca marca przyszłego roku. Taryfa na paliwo gazowe wynosi około 650 złotych na MWh. Różnicę między ceną maksymalną, wynikającą z taryfy, pokryje rekompensata wypłacona z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny. Rozliczenia nie mają wpływu na cenę dla odbiorców objętych ochroną taryfową.

"Prezes URE zatwierdził nową taryfę na paliwo gazowe, jednak dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku cena za gaz dla uprawnionych do ochrony taryfowej w przyszłym roku nie wzrośnie" - informuje PGNiG Obrót Detaliczny.

URE ustalił także taryfę dla odbiorców nie objętych ustawową pomocą państwa. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku wynosi ona 650 złotych za MWh.

Europejski rynek gazu powoli się stabilizuje. Warto było zapełniać magazyny

Warto jednak porównać tę cenę do cen na rynkach europejskich. Na giełdzie TTF (Title Transfer Facility) prowadzi się handel kontraktami terminowymi i dostawami natychmiastowymi. Jest to obecnie punkt odniesienia dla wyceny wartości dostaw w Unii Europejskiej.

Otóż pomimo niskich temperatur ceny gazu w kontraktach miesięcznych na dostawy w styczniu 2023 roku od kilku dni systematycznie spadają. Jeszcze 1 grudnia cena wynosiła około 141,5 euro za MWh. Jednak niemal tydzień później, czyli 19 grudnia, było to około 118 euro za MWh. Natomiast 22 grudnia cena wynosiła już tylko 97,75 euro za MWh.

Analitycy rynku gazowego tę anomalię tłumaczą tym, że niemal wszystkie państwa przygotowały się do zimowego sezonu grzewczego niezwykle solidnie i zrobiły duże zapasy surowca, który jest w podziemnych magazynach. Nie zważając na cenę, podpisano wiele kontraktów na dostawę skroplonego gazu drogą morską, który na bieżąco wpływa do europejskich gazoportów. Wprowadzono działania oszczędnościowe i nagle okazało się, że można bez rosyjskiego gazu funkcjonować. W ostatnich trzech miesiącach średnie zapotrzebowanie na gaz ziemny w stosunku do analogicznych miesięcy w minionym roku spadło o 10 procent.

Europa nauczyła się, że można normalnie funkcjonować bez dostaw rosyjskiego gazu

" Średnia cena w 2022 roku wynosi 134,9 euro za MWh, podczas gdy w 2021 roku wynosiła 47,9 euro za MWh, co oznacza niemal trzykrotny wzrost rok do roku. W 2020 roku analogiczna średnia cena wynosiła 9,6 euro za MWh, co oznacza 398-procentowy wzrost w roku 2021 i 1302 procent wzrostu w roku 2022. Należy również zwrócić uwagę na istotne czynniki, które wpływają i będą wpływać na kształtowanie się ceny gazu. Z pewnością należą do nich kwestia podaży błękitnego paliwa na rynku, możliwości zwiększenia europejskich mocy regazyfikacyjnych czy w końcu czynnik pogodowy, mający z kolei kluczowe znaczenie dla popytu" - czytamy w opracowaniu przesłanym przez Departament Komunikacji i Marketingu Oddziału Centralnego PGNiG.

Eksperci z Oddziału Centralnego PGNiG słusznie zauważają, że sytuacja w najbliższym roku będzie z założenia stabilniejsza, ponieważ uniezależniając się od rosyjskich dostaw gazu, Europa wypracowała mechanizmy pozwalające na zaopatrzenie w innych źródłach. Każdy nowy projekt w obszarze importu gazu zwiększa podaż, a co za tym idzie - wpływa na obniżenie presji cenowej.

Pozytywny sygnał nadszedł ze strony czeskiej prezydencji. Przedstawiciele 27 państw unijnych uzgodnili tak zwany górny pułap cen gazu (180 euro za MWh), kto którego przekroczeniu uruchamiany będzie system blokujący wzrost notowań.

Jeszcze kilka tygodni temu na takie rozwiązania nie chciało się zgodzić kilka państw, w tym Niemcy i Austria, optując za ceną grubo przekraczającą 200 euro za MWh. Wydaje się więc, że kolektywnie uznano, iż w najbliższych miesiącach szokująco wysokiego wzrostu raczej nie powinniśmy się spodziewać.

Rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii – 10 lat na rzecz bezpieczeństwa

Obok kontraktów długoterminowych na dostawy gazu polscy klienci biznesowi od 10 lat mogą dokonywać zakupu surowca w ramach zawieranych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii. Spółka działa pod nadzorem KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego.

"Funkcjonujący na TGE rynek gazu obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. W ciągu dekady stał się miejscem, gdzie w sposób transparentny kreowana jest cena referencyjna błękitnego paliwa, będąca punktem odniesienia dla umów bilateralnych. Giełda pozostaje naturalnym i bezpiecznym biznesowo miejscem do zawierania transakcji bezpośrednich przez podmioty, które są jej członkami lub za pośrednictwem domów maklerskich" - napisano w informacji przesłanej WNP.PL przez służby prasowe TGE.

Dalej czytamy: Polska giełda ma potencjał zostać organizatorem bezpiecznego obrotu gazem w regionie, a także dzięki ugruntowanej pozycji TGE idealnie wpisuje się w koncepcję hubu gazowego, która została przyjęta w “Polityce energetycznej Polski do 2040”.

Tak więc polscy obywatele, indywidualni odbiorcy gazu, mają gwarancję niezmienności cen gazu w 2023 roku, podobnie jak około 34 tysiące dedykowanych podmiotów objętych rozwiązaniami ustawowymi. Nic dziwnego, że z końcem roku powiało optymizmem.

Dla polskiej gospodarki ważne jest jednak to, że ceny na rynkach europejskich przestały rosnąć; nie zanosi się w najbliższym czasie na ograniczenie dostaw. W tak trudnych uwarunkowaniach międzynarodowych przewidywanie rozwoju wypadków na najbliższe 12 miesięcy jest jednak bardzo trudne, by nie powiedzieć niemożliwe.

W 2023 roku należy wypracować mechanizmy obniżki cen gazu dla polskiego biznesu

Polska gospodarka mając na uwadze, że w drugiej połowie roku powinny się pojawić oznaki końca spowolnienia, powinna wypracować akceptowalne mechanizmy pomocy dla przedsiębiorstw. Bez gazu jeszcze przez kolejnych wiele lat nie będziemy w stanie funkcjonować. Dlatego ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa cenowego obywatelom oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.