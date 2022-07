Ceny gazu znów bardzo szybko rosną. To robota Gazpromu

Czwartek 7 lipca był kolejnym dniem znaczącego wzrostu cen gazu w Europie. W ciągu trzech pierwszych godzin handlu cena tysiąca metrów sześciennych surowca wzrosła o 7 proc.

Cena gazu w Europie podczas handlu na giełdzie ICE w Londynie przekroczyła w czwartek 7 lipca 1900 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, po raz pierwszy od 9 marca.

Sierpniowa cena kontraktów terminowych na hubie TTF w Holandii wzrosła do 1926 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, czyli 182,65 euro za MWh (w oparciu o aktualny kurs wymiany euro/dolar ceny ICE podane są w euro za MWh).

Czytaj też: Gazprom porzuca Europę, ale Azja może być dla niego pułapką

Ceny rosną pomimo tego że poziom wypełnienia podziemnych magazynów gazu w Europie przekroczył 60 proc. Skąd wzrosty?

Ceny surowca napędza polityka Gazpromu. Rosjanie ograniczyli przesył błękitnego paliwa do Europy. I tak Nord Streamem, czyli gazociągiem łączącym Rosję z Niemcami, idzie tylko 40 proc. zaplanowanego wcześniej transferu. Przez Ukrainę pompowane jest z kolei zaledwie 41,2 mln m3 gazu na dobę – umowa zakłada dobowy przesył na poziomie około 108,9 mln m3.

Wszystko to sprawia, że istnieją obawy o poziom dostaw gazu do Europy. Sytuacja jest tym bardziej napięta, że w przyszłym tygodniu stanie na dziesięć dni gazociąg Nord Stream. Oznacza to dalszy spadek podaży gazu do Europy. Co gorsza istnieją obawy, że Gazprom z przyczyn politycznych może opóźnić ponowne tłoczenie surowca do Unii.