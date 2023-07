Chińczycy kupili rekordowe ilości gazu ziemnego

Jak podała chińska Główna Administracja Celna majowy import gazu ziemnego do tego kraju wyniósł 13,51 mld m3. To najlepszy miesięczny wynik w historii Chin.

Według danych import z maja obecnego roku był o 19 proc. wyższa niż w maju roku poprzedniego. Jednak co podkreślają analitycy, znacznie przewyższył także import z maja 2021 roku, kiedy to Chiny sprowadziły 13,28 mld m3 gazu. Jest to o tyle ważne, że w 2021 roku Pekin poluzował obostrzenia związane z koronawirusem i napędził tym samym gospodarkę – w ubiegłym roku obostrzenia ponownie zaostrzono.

Chiny otrzymują gaz rurociągami od pięciu dostawców: Rosji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Mjanmy. Jednak kluczowy dla bezpieczeństwa agzowego kraju jest także import LNG.

Import LNG do Chin wzrósł w maju czwarty miesiąc z rzędu, a kraj zaimportował w tym miesiącu 6,41 mln ton, co oznacza wzrost o 31,5 procent rok do roku.

W ogóle w pierwszych pięciu miesiącach roku Chiny sprowadziły z zagranicy 27,54 mln ton LNG, co oznacza wzrost o 4,3 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Warto przy tym podać, że za gaz płacono przy tym znacznie mniej. W maju 2023 roku średni koszt importowanego gazu spadł do 373 dol. za tys. m3, co jest wartością najniższą od 22 miesięcy (od sierpnia 2021 roku).