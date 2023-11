Chińczycy kupują gaz z tego samego źródła, co Orlen

Katarski producent skroplonego gazu Qatar Energy podpisał drugą wieloletnia umowę z chińskim państwowym koncernem paliwowym Sinopec. Chodzi o dostawy 3 milionów ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) rocznie.

Qatar Energy ogłosił o podpisaniu nowej umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego z chińskim państwowym koncernem paliwowym Sinopec. Zgodnie z ustaleniami od 2025 roku przez kolejnych 27 lat do Chin trafiać będzie 3 miliony ton LNG rocznie.

Surowiec wydobywany będzie ze złoża, które jest obecnie przygotowywane do eksploatacji czyli North Field South (NFS). W zagospodarowaniu tego złoża biorą udział także Shell, TotalEnergies, ExxonMobil oraz Qatar Energy.

Sinopec w 2022 roku podpisał pierwszy kontrakt na dostawy 4 milionów ton katarskiego gazu. Oznacza to, że łącznie do Chin trafiać będzie 7 milionów ton. To pokazuje, że strona chińska nie zamierza uzależniać się od dostaw rosyjskiego gazu realizowanych przez Gazprom.

To jest duża przegrana Rosjan. Dodatkowo bowiem władze Kataru podjęły decyzję o tym, że Sinopec będzie mógł objąć 5 procent udziałów w złożu NFS, co oznacza dodatkowe wpływy z wydobycia gazu ziemnego.

Qatar Energy w ostatnich dwóch miesiącach podpisał kontrakty na dostawy ponad 10 milionów ton skroplonego gazu. W 2025 Katar będzie miał zdolności produkcyjne ponad 125 milionów ton gazu, które będą przeznaczone na eksport.

W kwietniu 2009 roku PGNiG podpisał z Qatargas umowę na 20 lat na dostawy do Polski drogą morską 1 miliona LNG rocznie do gazoportu w Świnoujściu. Dostawy rozpoczęły się w 2014 roku. W kontekście tak dużego zainteresowania wydaje się, że warto, aby Orlen już teraz rozpoczął negocjacje dotyczące przedłużenia kontraktu.