Chińczycy mają nowy rekord produkcji gazu

Wydobycie gazu z największego chińskiego złoża Changqing po raz pierwszy przekroczyło 50 mld m3. Pekin stara się zwiększyć niezależność od importowanego surowca.

Jak podała agencja Xinhua, obecne wydobycie ze złoża jest o około 7,6 proc. wyższe niż w ubiegłym roku, co pozwoliło na pokonanie bariery 50 mld m3 pozyskanego surowca.

Złoże jest kluczowym dla bezpieczeństwa energetycznego Chin. Wydobycie odbywa się tam na 2,3 tys. odwiertów, które dziennie dają około 160 mln m3 gazu. Produkcja ze złoża jest tak duża, że pozwoliłaby na pokrycie zapotrzebowania trzech takich krajów jak Polska.

Złoże Changqing znajduje się w autonomicznym regionie Mongolii Wewnętrznej na terytorium basenu Ordos, drugiego co do wielkości w Chinach. Jest to o tyle ważne, że dostarcza gaz do ponad 50 miast na północy kraju. W 2021 roku złoże wyprodukowało 46,5 mld m3 gazu.

Oprócz błękitnego paliwa złoże produkuje również ropę naftową. W ubiegłym roku jej wydobycie wyniosło 25,4 mln ton.