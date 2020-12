Chińczycy znowu bliżej z Rosjanami. Dla Gazpromu to jak dar z niebios

Chińsko-rosyjskie partnerstwo energetyczne zostało wystawione na próbę w dobie pandemii. Jednak powodzenie projektu gazociągu Siła Syberii pokazuje, że szybkie odbicie chińskiej gospodarki i ambitne cele klimatyczne Pekinu, zwiastują rosnącą rolę zarówno Gazpromu na rynku Państwa Środka, jak i Chin w eksportowych kalkulacjach Moskwy.

Obiecujące nadwyżki

Trwa rozbudowa

Czy gazowa współpraca Moskwy i Pekinu ma przyszłość?

To otwiera drogę dla gazu ziemnego jako źródła energii na najbliższe dekady dla rozwijającej się gospodarki. Jest to najczystsze paliwo kopalne i jako źródło energii generuje dwukrotnie mniej dwutlenku węgla niż czarne złoto. Wymiana węgla na gaz od lat stanowiła filar chińskiej polityki klimatycznej i już doprowadziła do poprawy jakości powietrza w dużych miastach.Po zapowiedziach Xi Jinpinga szybko przyszły kolejne konkrety. Chiński minister środowiska 30 września ogłosił plan zastąpienia systemów grzewczych opartych na węglu na te bazujące na gazie w 7 milionach domów na północy kraju. CNPC w najnowszym raporcie przewiduje podwojenie krajowego popytu gaz w ciągu następnych 15 lat, do 600 mld m3 w 2035 r.Na konsekwencje ożywienia i chińskiej polityki klimatycznej nie trzeba było długo czekać. 19 października Gazprom oświadczył, że po raz pierwszy dzienna wielkość dostaw gazu z Rosji na wniosek strony chińskiej przekroczyła ilość zapisaną w umowie. Od czerwca przepływy rurociągów wykazują tendencję stałego wzrostu i w okresie od sierpnia do września przewyższyły poziom 12 milionów m3 dziennie.Dzienne nadwyżki dostaw ponad umowną wielkość nie ustały od tego czasu i 12 listopada osiągnęły rekordowy poziom 25 procent.Chociaż wątpliwe jest, że Rosjanom uda się nadrobić straty spowodowane koronawirusem i dostarczyć umowne 5 mld m3 gazu w roku bieżącym (dotychczas wysłano 3,8 mld m3), wzrosty w październiku i listopadzie świadczą o powrocie do normalności dla rosyjskiego eksportu. Co więcej, podczas ostatniego spotkania prezesa Gazpromu, Aleksandra Millera z szefem chińskiej CNPC, Dai Houliangiem, został podjęty temat zwiększenia dostaw gazu za pośrednictwem Siły Syberii o dodatkowe 6 mld m3 po 2025 r. w celu zaspokojenia rosnącego popytu Państwa Środka.Handel z Chinami okazał się również zaskakująco dochodowym przedsięwzięciem w czasach pandemii. Według dyrektora departamentu finansowo-ekonomicznego Gazpromu, Aleksandra Iwannikowa, dotychczasowe dostawy gazu z Rosji do Chin za pośrednictwem Siły Syberii realizowane były po cenach znacznie przewyższających te w Europie. Potwierdzają to obliczenia agencji informacyjnej Interfax, która na podstawie rosyjskich i chińskich danych celnych podała, że rosyjski gaz kosztował Chińczyków 203 USD za tysiąc m3 w pierwszych miesiącach 2020 r., około dwukrotnie więcej niż w Europie.Przyczynami tej rażącej różnicy jest wysoka cena odniesienia zawarta w chińskim kontrakcie i dziewięciomiesięczne opóźnienie w jej korekcie w stosunku do sytuacji rynkowej. Chociaż ceny zarówno dla Europy, jak i dla Chin, pokazały tendencje spadkowe w 2020 r. w związku załamaniem globalnego rynku energetycznego, w przypadku Państwa Środka spadała one z opóźnieniem i z wyższej półki.Siła Syberii pozostaje najbardziej konkurencyjnym dostawcą błękitnego paliwa dla Pekinu w porównaniu alternatywnymi gazociągami z Azji Centralnej lub Myanmaru. Ich cena dochodzi nawet do 365 USD za tysiąc metrów sześciennych.Rozbudowa gazociągu postępuje pomimo zawirowań spowodowanych pandemią. 3 grudnia państwowa spółka rurociągowa PipeChina ogłosiła oddanie do użytku drugiego odcinka chińskiej części gazociągu Siła Syberii.Tempo prac nad infrastrukturą energetyczną jest dobrym kryterium oceny znaczenia projektu dla władz chińskich i ich optymizmu na temat przyszłego krajowego zapotrzebowania na gaz. Dla przykładu, chociaż budowa pierwszej części Siły Syberii, prowadzącej od przygranicznego miasta Heihe nad rzeką Amur i do Mongolii Wewnętrznej została oficjalnie zainaugurowana w 2015 r., to przez następne dwa lata jedynie 3 proc. projektu zostało zrealizowane. Przyczyną był znacząca korekta prognoz zapotrzebowania na błękitne paliwo, w związku ze spowolnieniem chińskiej gospodarki w 2015 r. Kiedy przewidywane przyszłe zapotrzebowanie wzrosło o 15 proc. w 2017 r. i 18 proc. w roku następnym, budowa ruszyła z kopyta i została ukończona aż siedem miesięcy przed terminem.Także obecnie mamy do czynienia z przyspieszeniem motywowanym energetycznymi potrzebami kraju. Jest to dobra wiadomość dla Gazpromu, gdyż licząca sobie 1100 km środkowa część gazociągu zwiększy jego moc przesyłową do 27 mln m3 dziennie i dostarczy rosyjski gaz do zamieszkanego przez ponad 100 mln ludzi rozwiniętego gospodarczo regionu Pekin-Tianjin-Hebei.Nie oznacza to, że chińsko-rosyjskie partnerstwo energetyczne jest skazane na sukces. Rosyjski serwis lenta.ru podaje w wątpliwość zdolność Gazpromu do spełnienia swoich zobowiązań w zakresie dostaw do Chin. Cytując wewnętrzne dokumenty rosyjskiego koncernu, spółki zależne Gazpromu znacznie przeceniły wielkość złóż w polach Czajanda i Kowykta, które nie będą w stanie zapewnić wymaganych w umowie z CNPC wolumenów. To zaniedbanie może kosztować rosyjskiego giganta energetycznego nawet 21 mld USD.Dodatkowo według Edwarda Chowa, analityka waszyngtońskiego think tanku CSIS, pomimo stosunkowo wysokiej ceny gazu Siła Syberii pozostaje na granicy opłacalności z uwagi na wysokie koszty budowy gazociągu i rozwoju pól wydobywczych. W dłuższej perspektywie zaś chińska deklaracja neutralności klimatycznej będzie oznaczać ograniczenie konsumpcji gazu na rzecz odnawialnych źródeł energii.