Chiński import LNG rośnie jak na drożdżach

Czerwiec był piątym miesiącem z rzędu, w którym wzrósł chiński import skroplonego gazu ziemnego. Rok do roku import wzrósł aż o 24,4 procent.

Z danych Głównego Urzędu Celnego Chin wynika, że w czerwcu 2023 r. do kraju przywieziono około 5,96 mln ton, co oznacza wzrost o 24,4 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.

Skumulowane dane za pierwsze półrocze pokazują, że Chiny zaimportowały 33,44 mln ton LNG, co oznacza wzrost o 7,2 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Łącznie z gazem rurociągowym import gazu do Chin wzrósł o 5,8 procent rok do roku do 56,63 mln ton w okresie styczeń-czerwiec.

W całym ubiegłym roku Chiny sprowadziły około 63,44 mln ton LNG, co oznacza spadek o 19,5 proc. rok do roku, ponieważ blokady związane z koronawirusem i wysokie ceny ograniczyły popyt na skroplony gaz ziemny.

Jednak obecnie zapotrzebowanie na LNG rośnie.

W 2022 roku największym importerem LNG na świecie była Japonia, wyprzedzając właśnie Chiny.