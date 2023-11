Chiny coraz lepiej zarabiają na reeksporcie LNG

Chiny, największy na świecie importer skroplonego gazu ziemnego (LNG), solidnie zabezpieczyły dostawcy tak cennego dziś paliwa. Teraz zarabiają na wahaniach rynkowych cen i coraz częściej odsprzedają LNG innym azjatyckim nabywcom.

Chińskie firmy, kierowane przez państwowego giganta PetroChina, coraz aktywniej handlują LNG. Umożliwia im to rosnący portfel długoterminowych umów na dostawy gazu z Katarem i amerykańskimi eksporterami, a także rozbudowane terminale gazowe.

Przytaczane przez agencję Reuters chińskie dane celne pokazują, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy roku Chiny przeładowały więcej importowanego LNG niż w całym ubiegłym roku i ponad 10 razy więcej niż w przedpandemicznym 2020 r.

Chiny wykorzystują wahania cenowe na rynku LNG i reeksportują gaz

Co prawda chińska gospodarka ma olbrzymie zapotrzebowanie na wszelkie nośniki energii, ale w obliczu rosnącego popytu, a także dużych wahań cen po ograniczeniu dostępności gazu na rynkach po wybuchu wojny na Ukrainie, coraz częściej chińskim firmom opłaca się odsprzedawać sprowadzony LNG.

Jak wylicza Reuters, ceny spot w Azji wzrosły w ubiegłym roku do rekordowego poziomu 70 dol. za mmBtu (milion brytyjskich jednostek termicznych). Od tego czasu spadły do 17 dol./mmBtu, zachęcając do popytu ze strony azjatyckich nabywców, ale nadal znajdują się powyżej jednocyfrowych poziomów obserwowanych przed inwazją Rosji na Ukrainę i pandemią COVID-19.

Czołowy chiński podmiot handlujący LNG, firma PetroChina International (PCI) wiedzie prym pod względem reeksportu LNG. Największym jak dotąd odbiorcą była Korea Południowa, przejmując 27 proc. chińskich ładunków, a następnie Tajlandia, Bangladesz i Japonia, a także Kuwejt.

Chiny mają przy tym praktycznie dowolność w rozporządzaniu sprowadzonymi ładunkami LNG, bo co prawda kontrakty katarskie zawierają sztywne klauzule dotyczące miejsca przeznaczenia surowca, to większość dostaw z USA i od niektórych globalnych graczy, mogą być odsprzedawane bez przeszkód. Chiny odbierają LNG także z Australii i Indonezji.

Jak wylicza Reuters na podstawie danych Kpler, Chiny są obecnie drugim co do wielkości reeksporterem LNG na świecie po Hiszpanii, która wyeksportowała 1,7 mln ton w 2022 r. i 1,15 mln ton w 2023 r.

- Może to doprowadzić do tego, że Chiny przyjmą w Azji rolę podobną do tej, jaką Hiszpania odgrywała w Europie... jako kluczowe centrum przeładunków LNG - mówi cytowany przez agencję analityk ICIS LNG Alex Froley.

Według szacunków CNOOC, chińska zdolność odbioru LNG ma wzrosnąć o 30 proc. do prawie 182 mln ton rocznie do 2025 r. z 139 mln ton w tym roku.

Chiny stały się największym na świecie importerem LNG

W pierwszej połowie 2023 roku Chiny wyprzedziły Japonię, stając się największym na świecie importerem skroplonego gazu ziemnego.

W całym 2022 roku to Japonia była największym na świecie importerem LNG, a Chiny były na drugim miejscu.

Co sprawiło, że Japonia straciła pozycję lidera? Pierwszym czynnikiem są mniejsze zakupy skroplonego gazu ziemnego ze strony japońskich odbiorców. Było to spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na LNG zwłaszcza ze strony przemysłu i energetyki.

Tymczasem w przypadku Chin widoczny jest powolny wzrost zainteresowania skroplonym gazem ziemnym. Ma to związek z działaniami Pekinu zmierzającymi do ograniczenia emisji. Chiny starają się zachęcić, a wręcz w niektórych przypadkach zmusić producentów ciepła i energii do odejścia od węgla. Liczne zachęty sprawiają, że gaz staje się bardziej atrakcyjnym paliwem.

Po drugie Pekin bardzo mocno inwestuje w odnawialne źródła energii. Dla nich najlepszym rezerwowym źródłem dostaw energii są bloki gazowe. To zaś oznacza, że zapotrzebowanie na LNG rośnie.