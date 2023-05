Chiny nie chcą amerykańskiego LNG

Z opublikowanych właśnie przez Chiny danych celnych dotyczących importu LNG w pierwszym kwartale obecnego roku wynika, że Pekin niemal wstrzymał w marcu import skroplonego surowca z USA.

Według specjalistów to efekt nacisków politycznych Pekinu na chińskie firmy. Czym wstrzymanie zakupów jest spowodowane, oficjalnie nie wiadomo. Nieoficjalnie to kolejna odsłona rozgrywki handlowej, jaka toczy się już od kilku lat pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem.

Według chińskich danych celnych w marcu do kraju przybyło zaledwie 3000 ton LNG z USA. Dla porównania jeden statek, jaki zawija do naszego gazoportu, przywozi minimum 80 tys. ton LNG.

Wcześniej, w styczniu i lutym 2023 r., Chiny otrzymały łącznie ok. 7 dostaw LNG ze Stanów Zjednoczonych.

O tym, jak mały jest udział amerykańskiego LNG w chińskich zakupach, świadczy to, że w sumie przez terminal tego państwa sprowadzono w marcu 4,77 mln ton LNG (6,2 mld m3 gazu po regazyfikacji), czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej (4,35 mln ton), ale znacząco mniej niż w marcu 2021 r. (6,73 mln ton), a nawet marcu 2020 r. (5,05 mln ton).

Dla porównania Australia zmniejszyła eksport w porównaniu z marcem 2022 r. o 6 proc. do 1,951 mld m3, Katar zwiększył zaś dostawy półtora raza - do 1,593 mld m3. Dostawy z Rosji wzrosły o 14 proc. do 689 mln m3 (osiem transportów).

LNG na eksport w Federacji Rosyjskiej produkują zakłady Sachalin Energy (współwłaścicielami są Gazprom, Mitsui i Mitsubishi) oraz Jamał LNG (uczestnikami są Novatek, TotalEnergies, chińskie CNPC i SRF).

Dlaczego Chiny nie kupują amerykańskiego LNG? Z jednej strony według specjalistów bardzo atrakcyjne ceny proponują na swoje LNG Rosjanie, dla których Chiny to właściwie obecnie najważniejszy odbiorca.

Po drugie według części ekspertów zakupy u innych dostawców niż amerykańscy mogą nakazywać władze w Pekinie. Warto dodać, że gaz był już przedmiotem sporów.

W 2019 r. w wyniku sporu handlowego z Waszyngtonem Chiny całkowicie wstrzymały import amerykańskiego LNG na prawie rok.