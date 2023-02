Chiny nie wierzą Gazpromowi. Kupią gaz w Katarze

Bliskie jest już podpisanie przez China National Petroleum Corp umowy na zakup LNG w Katarze. Oficjalnie Pekin chce dywersyfikować źródła dostaw surowca, nieoficjalnie - nie ufa Gazpromowi na tyle, aby w większym stopniu uzależniać się od rosyjskich dostaw surowca.

Oprócz dostaw gazu Katarczycy pozwolą Chińczykom wejść kapitałowo w jego wydobycie.

Umowa dość znacząco wpłynie na światowy handel LNG.

Porozumienie Chin z Katarem to przykra niespodzianka dla Rosjan, Chiny nie chcą się uzależniać gazowo od Rosji.

Jak donosi powołujący się na anonimowe źródła Reuters, rozmowy z QatarEnergy są już bardzo mocno zaawansowane. Według wstępnych ustaleń umowa ma zostać podpisana aż na 30 lat, a jej częścią będzie także udział Chińczyków w rozwoju katarskiego złoża gazu North Field.

Chińczycy chcą zmniejszyć udział węgla, ale gazu mają zbyt mało

Krok Chińczyków należy rozpatrywać w kilku aspektach. Bardzo ważnym jest chęć zmniejszenia emisji CO2. W ostatnim roku Pekin ratował się co prawda, zwiększając produkcję węgla, tyle że to tylko tymczasowe rozwiązanie.

Pekin zdaje sobie bowiem sprawę, że węgiel to schyłkowe paliwo, i choć daje poczucie bezpieczeństwa energetycznego, to zarazem przyczynia się do zmian klimatycznych. A te w Chinach stają się coraz mocniej odczuwalne. W ostatnich latach w Chinach wzrosła liczba powodzi, co naukowcy wiążą m.in. z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.

Nic więc dziwnego, że szukają zamienników. Sporo inwestują w OZE, budują także nowe moce atomowe. Intensywnie starają się także zwiększać produkcję gazu z własnych złóż, kontraktują też duże ilości surowca.

Dlaczego CNPC zdecydowane jest wejść do Kataru?

- Ponieważ stosunki Pekinu ze Stanami Zjednoczonymi i Australią, dwoma największymi rywalami Kataru w eksporcie LNG, są napięte, chińskie krajowe firmy energetyczne coraz częściej postrzegają Katar jako bezpieczniejszy cel inwestycji w zasoby - tłumaczy sytuację Toby Copson, globalny szef handlu w Trident LNG.

- To dobre posunięcie dla CNPC, zapewniające dodatkowe długoterminowe dostawy od niezawodnego i dobrze usytuowanego partnera. To jeszcze bardziej odizoluje Chiny od zmienności rynkowej, zdywersyfikuje dostawy przy jednoczesnej optymalizacji - dodaje Copson.

Katarczycy oferują partnerstwo, Rosjanie nie są skłonni ku temu

Z punktu widzenia Chińczyków umowa z Katarem ma i tę zaletę, że przewiduje chińskie zaangażowanie w wydobycie. Co prawda Pekin będzie mniejszościowym udziałowcem, ale to i tak oznacza wzmocnienie jego pozycji. W przypadku złóż gazu w Australii czy USA wejście państwowego koncernu, jakim jest CNPC, jest praktycznie niemożliwe.

Do udostępnienia własnych złóż nie palą się także Rosjanie.

Ostatecznie QatarEnergy utrzyma łącznie 75 procent udziałów w rozbudowie North Field, która to będzie kosztować co najmniej 30 miliardów. Pozostałym partnerom w tym CNPC może zostać odsprzedane po około 5 proc. udziałów.

Umowa CNPC i QatarEnergy będzie miała poważny wpływ na światowy rynek LNG. Należy pamiętać, że Katar to jeden z trzech największych dostawców skroplonego gazu, a Chiny po Japonii są drugim co do wielkości konsumentem surowca w tej postaci.

Nic więc dziwnego, że umowa jest dość szeroko komentowana. Analizowane jest także, kto na niej straci, a kto zyska.

Oczywiście zwycięzcą jest Katar, który zapewni sobie sprzedaż dodatkowych mln ton LNG rocznie. Problem może mieć Australia. Z przyczyn politycznych Pekin nie jest zbyt chętny do wspierania Canberry, owszem, kupuje tam znaczące ilości surowców, ale raczej z braku alternatywy. Dla Australijczyków rynek chiński jest jednym z kluczowych. Z drugiej strony Australia może próbować zintensyfikować dostawy gazu do Japonii i Korei Południowej.

Chińczycy kupowali także gaz w USA, tyle że po ubiegłorocznej rewolucji gazowej w Europie, USA mogą bardziej skupić się na rynku europejskim. Ewentualna utrata zainteresowania Pekinu nie jest im więc straszna.

Plany Rosji mogą nie być możliwe do realizacji

Umowa CNPC z Katarczykami jest natomiast na pewno przykra dla Rosjan. W ubiegłym roku Rosja prawie porzuciła rynek europejski. Jednak za zrywaniem kontraktów przez Gazprom nie poszły nowe umowy z pozaeuropejskimi odbiorcami.

Rosyjski wicepremier (w przeszłości minister energetyki) Aleksandr Nowak twierdził, że Gazprom intensywnie działa na rzecz budowy alternatywnych rynków zbytu. Nie jest to jednak takie niełatwe, bo też potencjalnych odbiorców rosyjskiego gazu nie jest wcale tak wielu.

Owszem, Pakistan i Indie mogą być znaczącymi jego konsumentami, ale to dopiero melodia przyszłości. Dużo większą uwagę Rosjanie przywiązywali do Chin. Tyle że Pekin do gwałtownego zwiększania konsumpcji rosyjskiego gazu się nie pali.

Raz, że surowiec trzeba jakoś przetransportować, a poza Siłą Syberii, gazociągowych alternatyw brakuje – pozostaje LNG, a Rosja nie jest tu liderem. Dwa, że Chiny - pomne europejskich doświadczeń w kwestii handlu gazem z Rosją - wiedzą, że na Gazpromie nie można bezgranicznie polegać. Stąd też katarska umowa.

To już druga wielka katarska umowa z Chinami, zawarta w ostatnich miesiącach. W listopadzie zeszłego roku kontrakt na 27 lat (4 mln LNG rocznie) zawarły Sinopec i QatarEnergy. Warto dodać, że jest to najdłuższa umowa na dostawy LNG, jaką kiedykolwiek podpisał Katar.