Co odkryli Szwedzi? Odmówili udziału w śledztwie w sprawie Nord Streamu

Szwecja odmówiła udziału swoich ekspertów w zespole śledczym, wspólnie z Niemcami i Danią, w sprawie podwodnych eksplozji i wycieku gazu z infrastruktury Nord Stream. Powodem są względy bezpieczeństwa

W końcu września doszło do kilku podmorskich wybuchów, które uszkodziły fragmenty infrastruktury gazociągów Nord Stream. W ich wyniku do atmosfery przedostała się, w sposób niekontrolowany, duża ilość metanu. Według specjalistów od ochrony klimatu jest to ilość równoważna z roczną emisją całej energetyki zawodowej w Niemczech.

Szwedzi odmówili stworzenia wspólnego zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn wybuchów koło gazociągu Nord Stream

Po wybuchu i wycieku gazu 26 września tego roku Narodowa Sieć Sejsmologiczna w Szwecji opublikowała dane mówiące o tym, że podmorskie wstrząsy odnotowane zostały na dnie Bałtyku w rejonie styku granicy szwedzkiej i duńskiej w pobliżu wyspy Bornholm. Wszczęto natychmiast śledztwo w tej sprawie. Niezależnie od tej narodowej decyzji Komisja Europejska zobowiązała Niemcy i Danię do wyjaśnienia przyczyn, a także skutków kilku eksplozji. Podobne działania podjęte zostały przez Sojusz Północnoatlantycki.

- Każde celowe niszczenie infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej jest całkowicie nie do zaakceptowania i spotka się ze wspólną i zdecydowaną odpowiedzią - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrowskis.

Tymczasem Władimir Putin o sabotaż w sprawie gazociągów oskarżył Stany Zjednoczone, Polskę i Ukrainę, twierdząc, że te kraje najbardziej skorzystały na uszkodzeniu podmorskich odcinków gazociągów-

Przedstawiciele NATO jednoznacznie twierdzą, że mamy do czynienia z sabotażem, a ładunki, które spowodowały wybuch, zostały dużo wcześniej umieszczone prze Rosjan i zdalnie odpalone.

Wiele wskazuje na to, że to Rosjanie w takcie budowy umieścili pod wodą ładunki wybuchowe, a teraz je zdalnie odpalili

Na dokładne ustalenia musimy jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne, że we wspólnym zespole nie będzie ekspertów ze Szwecji. Powodem odmowy współpracy jest fakt związany z tym, że w ramach prowadzonego śledztwa udało się dotrzeć do informacji poufnej ważnej ze względu na bezpieczeństwo narodowe państwa - powiedział w rozmowie z Reutersem jeden z prokuratorów zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające.

Szwecja nadal nie jest członkiem NATO i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zachować w tej delikatnej sprawie neutralność, także tę dotyczącą sposobu przekazywania wiadomości poufnych wpływających na obronność kraju.