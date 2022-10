Co zyska Orlen na fuzji z gazowym potentatem

To źródło największych kontrowersji: po fuzji z PGNiG Orlen przejmie liczne koncesje gazowej firmy. A wraz z nimi, co wydaje się biznesowo cenniejsze, nowe kompetencje.

Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to wyjątkowa spółka w kraju jeśli chodzi o poszukiwania i eksploatację węglowodorów.

Firma ma prawie różnego rodzaju 250 koncesji obejmujących 10 proc. obszaru kraju.

PGNiG prowadzi eksploatację, ale prawo do złóż zachowuje Skarb Państwa.

PGNiG to w naszym kraju wyjątkowa spółka pod względem eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej. Firma ma czynne kopalnie obu kopalin, a jednocześnie prowadzi ich poszukiwania. Pozyskany surowiec sprzedaje lub sama dystrybuuje.

Tym samym PGNiG może zapewnić kompleksowe prace związane z węglowodorami - w pełnym łańcuchu od kopalni do klienta. Co więcej, posiada koncesje zarówno na poszukiwania, jak i na wydobycie.

PGNiG ma prawie ćwierć tysiąca koncesji na poszukiwanie i wydobycie na dziesiątej części obszaru Polski

Grupa PGNiG posiada obecnie na terenie Polski 237 koncesji poszukiwawczych i wydobywczych. Dotyczą one tylko i wyłącznie węglowodorów, tj. gazu ziemnego i ropy naftowej. Na podstawie tego typu koncesji nie można prowadzić np. wydobycia metali czy innych paliw kopalnych (np. węgla).

Obszar wszystkich przyznanych koncesji stanowi około 10 proc. całej powierzchni Polski.

Warto dodać, że same koncesje nie oznaczają własności zasobów. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo geologiczne i górnicze złoża węglowodorów zlokalizowane na terenie Polski są objęte tzw. własnością górniczą. Prawo własności górniczej przysługuje wyłącznie Skarbowi Państwa.

W związku z powyższym przedsiębiorca, który posiada koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów ze złóż, nie jest właścicielem tych złóż, a jedynie może wykonywać działalność w zakresie przyznanej koncesji.

Natomiast koncesje dotyczące złóż węglowodorów, zgodnie z art. 49a ustawy Prawo geologiczne i górnicze, mogą zostać przyznane jedynie podmiotom, które nie znajdują się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego lub podmiotu (obywatela) takiego państwa.

Z punktu widzenia Orlenu, choć same koncesje to wartościowy składnik przejmowanego PGNiG, to jeszcze ważniejsze są nowe kompetencje, jakie Orlen wraz z przejęciem PGNiG nabędzie. Chodzi o szerokie spektrum działań związanych z wydobyciem i poszukiwaniem węglowodorów. Zwłaszcza ten ostatni segment działań PGNiG to coś, co znane jest w światowej branży węglowodorowej.

Oczywiście po sfinalizowaniu przejęcia skokowo wzrośnie ilość produkowanego przez Orlenu gazu ziemnego i ropy naftowej.

Trylion złotych za złoża ropy naftowej i gazu ziemnego będące w gestii PGNiG?

Co ciekawe, to właśnie złoża eksploatowane przez PGNiG stały się – podczas poniedziałkowego (10. października) nadzwyczajnego walnego zebrania akcjonariuszy - powodem głośnych protestów przeciwników fuzji - zaznaczmy - posiadających tylko marginalną liczbę akcji spółki. Uważają oni, że połączenie naraża Polskę na stratę tych zasobów czy wręcz utratę szansy na rozwój.

Artur Cieślik, wiceprezes PGNiG ds. strategii i regulacji, zapewnia, że nie ma takiego ryzyka. Przypomina, że koncesja nie oznacza automatycznie własności złoża.

Przy okazji pojawiają się wyliczenia dotyczące wartości posiadanych złóż przez PGNiG. Zapewne z braku wycen rzetelnych podsunięto nawet... trylion złotych. Z bardzo dużą ostrożnością do takich szacunków podchodzi sam PGNiG. Jak odpowiedziała nam spółka, brakuje nawet danych, skąd wzięła się ta frapująca wycena.

– Brak informacji, czy dotyczy ona zasobów wydobywalnych, czy określa hipotetyczną wartość kopalin na podstawie modeli ekstrapolujących – informuje nas PGNiG.

Zarazem zaznacza, że wszelkie szacunki są weryfikowane dopiero przy pracach wydobywczych. Jako przykład może posłużyć gaz łupkowy. Mówiono o złożach gazu łupkowego wartych miliardy dolarów, a okazało się, że eksploatacja surowca nie jest opłacalna.