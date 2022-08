CO2 popłynie z Niemiec do Norwegii

Niemiecki Wintershall Dea i norweski Equinor przedstawiły kompleksowy projekt NOR-GE CCS dotyczący transportu CO2 z Europy kontynentalnej w celu późniejszego składowania na norweskim szelfie kontynentalnym.

W związku z projektem planowana jest budowa 900 km rurociągu łączącego centrum zbierania CO2 w północnych Niemczech z magazynami w Norwegii. Inwestycja ma być gotowa do 2032 roku. Oczekuje się, że gazociąg będzie miał przepustowość od 20 do 40 milionów ton CO2 rocznie, co odpowiada około 20 proc. wszystkich niemieckich emisji przemysłowych rocznie.

Firmy rozważą wczesne wdrożenie projektu, transportując CO2 do miejsc składowania drogą morską.

Wintershall Dea i Equinor planują złożyć wspólny wniosek o koncesje na składowanie 15-20 mln ton CO2 rocznie na norweskim szelfie kontynentalnym.

Firmy zgodziły się wspólnie opracować rozwiązania techniczne i handlowe do realizacji tego projektu, a także współpracować z rządami Niemiec i Norwegii w celu stworzenia niezbędnych ram regulacyjnych.