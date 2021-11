Coraz bliżej likwidacji Onico Energia

Zagraniczny właściciel cały czas walczy o Onico Energia. Kolejne spotkanie z drugą stroną sporu o tę firmę zakończyło się jednak bez żadnych konkluzji. - W dalszym ciągu spotykamy się z brakiem koniecznych rozstrzygnięć, które pozwoliłyby na uchronienie należącej do nas firmy przed upadkiem – uważa właściciel akcji Onico Energia i ostrzega. - W przypadku braku wypracowania uzgodnień, grozi jej m.in. odebranie koncesji – przypuszcza.

Zagraniczny inwestor ma uzasadnione wątpliwości co do faktycznej woli zarządcy restrukturyzacyjnego Onico SA i gotowości osiągnięcia przez niego porozumienia w sprawie wyprowadzenia Onico Energia z obecnych kłopotów.

W kwietniu zarządca restrukturyzacyjny zażądał od zagranicznego inwestora w Onico Energia zwrotu jej akcji, powołując się na zbyt niską cenę ich sprzedaży w 2019 roku.

Onico SA sprzedała 2 lata temu Onico Energia zagranicznemu inwestorowi, czyli GECX Group.

Brak stanowiska zarządcy

Co z podwyższeniem kapitału?

Zarządca ma też wstrzymywać się z decyzją co do sposobu dofinansowania Onico Energia przez głosowanie nad zaproponowaną przez Saudyjczyków uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego w tej firmie.

- Wobec takiej postawy przedstawiciela zarządcy restrukturyzacyjnego Onico SA, mamy uzasadnione wątpliwości co do jego faktycznej woli i gotowości osiągnięcia porozumienia w sprawie wyprowadzenia Onico Energia z obecnych kłopotów – twierdzi GECX Group.



- Może skutkować to faktycznym unicestwieniem firmy, w której zakup i rozwój wraz z partnerami biznesowymi zainwestowaliśmy, odzyskując do niej zaufanie rynku i wierzycieli – ostrzega zagraniczny inwestor.



Do października 2019 roku Onico Energia należała do notowanej na rynku publicznym spółki Onico SA Wtedy Onico Energia sprzedana została GECX Group.