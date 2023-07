Coraz bliżej realizacji wielkiego projektu LNG za ponad 7 miliardów dolarów

Delfin Midstream, amerykański właściciel projektu pływającego terminala LNG w Zatoce Meksykańskiej, sfinalizował umowę o wartości ponad 7 miliardów dolarów na dostawę skroplonego gazu ziemnego do brytyjskiej firmy energetycznej Centrica. To przybliża projekt do realizacji.

Delfin Midstream i Centrica już w 2022 roku ogłosiły porozumienie, na mocy którego Centrica będzie kupować milion ton LNG rocznie przez 15 lat bod Delfin Deepwater Port.

Teraz obie firmy podpisały „twarde” porozumienie w sprawie handlu gazem. To kluczowe dla projektu, ponieważ przybliża go do realizacji.

Obecnie bowiem trwa budowa portfela zamówień. Po tym jak Centrica zdecydowała się na zakupy surowca, jest on właściwie już gotowy. To oznacza przede wszystkim opłacalności budowy pływającego (dokładnie składającego się z dwóch jednostek) terminala LNG na południe od brzegów Luizjany.

Zgodnie z umową Centrica będzie odbierać około 14 ładunków LNG rocznie i może zapewnić wystarczającą ilość energii do ogrzania 5 procent domów w Wielkiej Brytanii przez 15 lat.

Delfin planuje docelowo zbudować do czterech jednostek skraplających gaz zlokalizowanych na statkach, które mogłyby produkować do 13,3 mln ton LNG rocznie.

Oczekuje się, że pierwsza jednostka, jak i sam terminal Delfin Deepwater Port rozpoczną pracę w 2027 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 7 mld dol.