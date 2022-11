Coraz gorsze wieści z Chin dla Rosji i Gazpromu

Chiny w okresie od styczeń-październik zmniejszyły import gazu o 10,4 proc. - poinformowała Generalna Administracja Ceł ​​Chińskiej Republiki Ludowej. Dla Gazpromu są to gorsze wieści, niż się wcześniej spodziewał.

Import gazu do Chin w tym roku był na razie był niższy niż oczekiwano.

Obecnie specjaliści zastanawiają się, czy to jednostkowe zdarzenie.

Problemy mogą mieć sprzedawcy także innych paliw do Chin.

W minionym tygodniu informowaliśmy, że z danych do jakich dotarła agencja Reuters zużycie gazu ziemnego w Chinach może spaść w tym roku po raz pierwszy od dwóch dekad, choć umiarkowanie, z powodu spowolnienia gospodarczego. Poniedziałkowe, oficjalne już dane opublikowane przez Pekin tylko to potwierdzają. Co więcej, okazuje się że pierwsze szacunki dotyczące spadku zapotrzebowania na gaz w Państwie Środka były wręcz bardzo optymistyczne.

Konsumpcja gazu w Chinach runęła, to cios dla Rosji

Wcześniej spadek importu gazu szacowano na około 1 proc. Tymczasem po dziesięciu miesiącach wynosi on aż 10,4 proc. i nic nie wskazuje, żeby tempo spadku w całym roku było znacząco mniejsze. W skali roku może więc chodzić o ponad 17 mld m3 surowca (w 2021 roku import gazu przez Chiny wyniósł 170 mld m3).

Wpływ na tę sytuację maja m.in. reperkusje tzw. polityki zero tolerancji dla COVID-19 i liczne związane z tym lockouty.

Jednak drugim równie ważnym czynnikiem są oszczędności. Pekin zalecił zakładom przemysłowym i innym konsumentom zmniejszenie zużycia gazu. Zwłaszcza, że surowiec znacznie podrożał.

Dość powiedzieć, że choć import gazu po 10 miesiącach zmalał o 10,4 proc. rok do roku, to zarazem w ujęciu wartościowym import gazu w tym okresie wzrósł o 39,6 proc. do 55,19 mld.

Dane z Chin są fatalnymi dla Rosjan. W końcu po porzuceniu europejskiego rynku gazu to chiński miał zapewniać stabilną sprzedaż. Teraz te oczekiwania legły w gruzach. Co prawda Rosjanie liczą, że wraz z końcem serii lockoutów konsumpcja gazu w Chinach będzie rosła, ale nie wiadomo, czy to realne. Zwłaszcza że Chiny zmniejszają import także innych paliw. Na razie więc tacy dostawcy paliw jak np. Gazprom mają się czego obawiać.

W Chinach widoczna jest tendencja do zmniejszania zużycia paliw

Spadkowi importu gazu towarzyszą także mniejsze zakupy innych paliw. W ciągu 10 miesięcy znacząco spadły również zakupy ropy o 2,7 proc. do 413,53 mln ton. Ponadto w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy Chiny zmniejszyły wolumen importu węgla o 10,5 proc. do 230 mln ton.

Warto zaznaczyć, że przy rosnących cenach w ujęciu pieniężnym import ropy wzrósł o 46,6 proc. do 302,67 mld dol., a węgla o 37,3 proc. do 34 mld dol.

Dane z Chin mogą więc niepokoić nie tylko Gazprom, ale także innych dostawców surowców energetycznych na tamtejszy rynek.

Obecnie analitycy zastanawiają się, czy uda się odbudować sprzedaż na tamtejszy rynek. Jeśli bowiem okaże się, że firmy i odbiorcy dają sobie radę bez importowanych paliw może to być dla ich dostawców fatalna informacja.

O chińskich spadkach importu paliw piszą rosyjskie media. Wcześniej argumentowały, że Rosja dostarcza surowce w konkurencyjnych cenach. Teraz może się okazać, że nawet atrakcyjne ceny niewiele znaczą, jeśli konsumpcja będzie niższa niż wcześniej zakładano.