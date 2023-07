Coraz mniej gazu LPG sprowadzamy z Rosji. Rośnie w siłę inny kierunek

Gaz LPG do Polski sprowadzany jest m.in. poprzez terminale Orlenu w Szczecinie, Alpetrolu w Gdyni czy Gaspolu w Gdańsku. Maleje ilość LPG sprowadzanego z Rosji, za to rośnie import ze Skandynawii.

W Polsce za przeładunek gazu LPG odpowiadają trzy terminale - w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni. Jeśli choć jeden z nich wstrzyma działalność - blisko 3,5 miliona kierowców samochodów z instalacją LPG może mieć problem z dostępnością surowca.

Poważne niedobory wpłyną także na przemysł i na regiony, które korzystają z gazu jako źródła ogrzewania.

Zdaniem Piotra Balcerowskiego można liczyć się z prawdopodobieństwem, że Rosjanie w ramach retorsji wobec Polski za zaangażowanie po stronie Ukrainy, wstrzymają dostawy LPG.

Według danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w pierwszym kwartale 2023 r. zakupy gazu z Rosji stanowiły 50,8 proc. całego importu w Polsce.

Jak zaznacza Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica, posłowie opozycji przypomnieli niedawno o postulacie natychmiastowego wprowadzenia embarga na gaz LPG z Rosji, mimo to surowiec ten wciąż można sprowadzać zza wschodniej granicy.

Groźba niedoborów gazu LPG. Co się stanie, jeśli choć jeden terminal przestanie działać?

Zdaniem Piotra Balcerowskiego, mimo że z roku na rok ta ilość maleje, gaz sprowadzany jest również drogą morską z innych kierunków, np. z państw skandynawskich. Podkreśla on jednak, że żaden z bałtyckich terminali w Polsce nie jest z gumy.

- Orlen w Szczecinie i Alpetrol w Gdyni (z grupy Onico) mogą przeładowywać ok. 400 tys. ton rocznie, Gaspol w Gdańsku - do 600 tys. ton. W 2021 roku roczne zapotrzebowanie Polski na LPG szacowano na prawie 2,5 mln ton, z czego niecałe 2,2 mln pokrywał import - tłumaczy dr Piotr Balcerowski.

Patrząc na wolumen tego paliwa wykorzystywany w Polsce, jak twierdzi Balcerowski, bez rosyjskiego LPG w tym momencie mielibyśmy na rynku poważne niedobory, których nie można szybko pokryć.

- Co gorsza, należy się liczyć z unieruchomieniem terminalu w Gdyni. Sąd bowiem, na razie nieprawomocnie, umorzył postępowanie sanacyjne właściciela terminalu. Gdyby tak się stało i terminal zawiesiłby działalność, to luka na rynku byłaby ogromna. A polski rynek potrzebuje dostaw z kierunku innego niż rosyjski, w dodatku realizowanego przez różne podmioty, by uniknąć quasi-monopolu - apeluje Piotr Balcerowski.

Co, jeśli Rosja zakręci kurek? Czy mamy skąd sprowadzać LPG i wystarczającą infrastrukturę do magazynowania?

Polska sprowadza LPG także ze Szwecji (w 2022 r. było to 30,3 proc.). Za 5 proc. dostaw odpowiadała Wielka Brytania, Niderlandy (4,7 proc.) i Kazachstan (4,9 proc.), co nawet sumarycznie nie odpowiada temu, co zamawiamy z Rosji.

Piotr Balcerowski mówi, że to nie od Polski zależy, czy nadal będą ze Wschodu jechać pociągi z gazem LPG. Tłumaczy też, że dziś należy liczyć się z prawdopodobieństwem, że Rosjanie w ramach retorsji wobec Polski za jej zaangażowanie po stronie Ukrainy wstrzymają dostawy.

- Ponad 3 mln polskich kierowców i dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych będzie miało spory problem. Pytanie, czy rząd jest na taki scenariusz gotowy - a w kampanii wyborczej może to być czarny scenariusz - uważa Piotr Balcerowski.

Nie wiadomo, kiedy zapadnie ostateczny werdykt w sprawie gdyńskiego terminalu, ale należy spodziewać się go nawet w najbliższych miesiącach.

- Jeśli ten terminal przestanie działać, powstanie ogromna luka, która niestety odbije się na właścicielach aut z instalacją LPG, ale także na przemyśle - zaznacza wiceprezes Instytutu Staszica, dodając, że skutki tego odczują również regiony, które korzystają z takiego gazu jako źródła ogrzewania.

W ostatnim, jedenastym już pakiecie sankcji wobec Rosji, jakie nałożyła Rada Unii Europejskiej, nie ma wciąż embarga na gaz LPG. W Polsce korzysta z tego paliwa 3,5 mln właścicieli samochodów, a także ok. 100 tys. gospodarstw domowych. Gaz wykorzystywany jest także do napełniania butli.