Coraz mniej rosyjskiego gazu w Polsce

Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski konsekwentnie postępuje. W 2019 roku udział w imporcie gazu z Rosji spadł do ok. 60 proc z ok. 67 proc. rok wcześniej.

Gaz z Rosji będzie jeszcze kupowany w Polsce przez dwa lata.

Niemal co czwarty m3 gazu to LNG.

Celem dywersyfikacji źródeł dostaw to poprawa bezpieczeństwa gazowego kraju.