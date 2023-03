Coraz więcej firm skarży Gazprom. Chodzi o gigantyczne odszkodowania

Jak przyznał rosyjski koncern gazowy Gazprom, spółka toczy postępowania arbitrażowe już z sześcioma firmami. W grę wchodzą miliardowej wysokości odszkodowania. Już w przyszłym tygodniu pierwsze przesłuchania.

Gazprom okazał się partnerem niewiarygodnym, wstrzymując dostawy gazu do europejskich odbiorów.

Rosjanie tłumaczą się tzw. siłą wyższą.

W grę wchodzą gigantyczne odszkodowania.

Ostatnie lata cechowały się licznymi manipulacjami Gazpromu na rynku gazu. Firma nie tylko manipulowała cenami surowca, wstrzymując dostawy spot, ale także ograniczała dostępność gazu. Apogeum sporów z europejskimi odbiorcami surowca było wstrzymanie dostaw gazu do wielu europejskich odbiorców surowca.

Teraz spory przeniosły się do sal sądowych.

Orlen chce odszkodowania za zerwaną przez Rosjan umowę

Jedną z firm, która pozwała rosyjskiego giganta, jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (obecnie część Orlenu). 31 marca 2022 roku nasz koncern skierował do Gazpromu zawiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego na zasadach UNCITRAL przeciwko PJSC Gazprom oraz LLC Gazprom Export z żądaniem zwrotu odsetek za zapłatę wsteczną dokonaną przez pozwanych na podstawie wyroku z 30 marca 2020 r. wraz z odsetkami od kwoty tych odsetek.

Utworzono trybunał arbitrażowy. 16 listopada 2022 r. odbyła się rozprawa organizacyjna przed trybunałem. W ramach pierwszej fazy procesu arbitrażowego (rozstrzygnięcie o właściwości sądu do rozpoznania sporu) 13 lutego 2023 r. pozwani złożyli swoje stanowiska. Do 24 kwietnia obecnego roku Orlen musi przesłać swoją opinię w całej sprawie.

Jesienią ubiegłego roku także RWE Supply & Trading GmbH przesłała do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC zawiadomienie o wszczęciu dwóch postępowań arbitrażowych dotyczących umowy ramowej na dostawy gazu ziemnego na podstawie ogólnej umowy o dostawę i odbiór gazu z European Electricity Traders Association, zawartej 30 stycznia 2020 r., oraz umowy ramowej dotyczącej sprzedaży gazu ziemnego zawartej 27 lutego 2019 r.

16 stycznia 2023 r. Gazprom Export LLC przesłał odpowiedzi na zawiadomienia o wszczęciu postępowania arbitrażowego. Obecnie strony czekają na wyznaczenie terminu.

Gazprom nie tylko nie dostarczył gazu, ale nie płacił także za usługi

Kolejna spółką, która walczy z Gazpromem, jest NJSC Naftogaz Ukrainy. Złożył on wniosek o arbitraż przeciwko PJSC Gazprom do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej.

Naftogaz żąda zapłaty za usługi niewykonane przez niego na podstawie umowy o świadczenie usług organizacji transportu gazu ziemnego przez terytorium Ukrainy z dnia 30 grudnia 2019 roku. 27 września Gazprom skierował pisma sprzeciwu wobec właściwości arbitrażu, by rozważyć wymagania NAC ze względu na zasadniczą zmianę okoliczności.

15 lutego 2023 roku Gazprom otrzymał zawiadomienie z sekretariatu ICC o decyzji Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej o dopuszczeniu trybunału arbitrażowego do rozpoznania sprawy merytorycznie. Na razie firmy czekają na ustalenie terminu pierwszej rozprawy.

W połowie wiosny ubiegłego roku Gazprom wstrzymał ostawy gazu do Finlandii, nic więc dziwnego, że już 13 maja 2022 roku fiński Gasum Oy przesłał do Gazpromu Export LLC zawiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego w sprawie rozwiązania umowy na dostawy gazu ziemnego oraz umorzenia zobowiązań do zapłaty faktur wystawionych wcześniej.

Decyzja została podjęta 14 listopada 2022 roku. Roszczenia Gasuma i roszczenia wzajemne Gazpromu Export zostały częściowo zaspokojone. Trybunał arbitrażowy w swoim orzeczeniu nakazał m.in. Gazum Ou spłacenie Gazpromowi Export długu w wysokości ponad 300 mln euro za dostawy gazu oraz w związku z niewypełnieniem obowiązku „bierz lub płać”, jak również odsetki za zwłokę.

Ponadto trybunał uznał wydanie dekretu rosyjskiego prezydenta nr 172 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przejścia na płatność za gaz w rublach za okoliczność siły wyższej w ramach umowy i potwierdził zasadność zawieszenia dostawy gazu ziemnego.

Zarazem arbitraż nakazał stronom kontynuowanie negocjacji w sprawie porozumienia się co do pozostałych roszczeń, w tym braku dostaw gazu.

Kolejną firmą, z która spiera się Gazprom, jest francuska Engie. Powołano trybunał arbitrażowy. Przesłuchania mają się odbyć w dniach 18-23 marca, ale dopiero przyszłego roku.

Miesiąc później odbędzie się posiedzenie sądu w związku z identycznym sporem, jaki zaistniał na linii włoski koncern energetyczny Eni i Gazprom.

W grę wchodzą gigantyczne kwoty odszkodowań, ale rozprawy za rok

Jak podkreślają prawnicy, choć sprawy już się toczą, to na rozstrzygnięcia będzie trzeba jeszcze czekać wiele miesięcy. Prawie pewne są także odwołania stron, które przegrają w pierwszej instancji.

W grę wchodzą bowiem ogromne pieniądze. Gazprom nie wywiązał się z wielomiliardowych umów. Rosyjska spółka z dnia na dzień wstrzymała dostawy gazu.

Co prawda Rosjanie tłumaczą się, że wynikało to z decyzji państwa, a nie samej spółki. Jednak poszkodowane zostały liczne europejskie firmy. O jakie kwoty ubiegają się spółki? W grę może wchodzić nawet kilkanaście miliardów euro. Jednak droga do sukcesu wydaje się bardzo daleka.