Coraz więcej gazu dla Baltic Pipe. PGNiG ma nowe kontrakty

PGNiG oraz spółki z grupy Equinor podpisały umowy na dostawy gazu wydobywanego na norweskim szelfie. Chodzi 2,4 mld m3 gazu rocznie przez 10 lat, które trafią do Polski dzięki gazociągowi Baltic Pipe.

Obok własnego wydobycia PGNiG Equinor zapewni największy wsad do Baltic Pipe.

Obie firmy już współpracują przy wydobyciu w Norwegii węglowodorów.

Equinor ma także aktywa energetyczne w naszym kraju.

- Equinor jest dla GK PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

Po własnym wydobyciu PGNiG Norwedzy zapewnią największe dostawy gazu

- Cieszę się, że firma o takiej pozycji i renomie jak Equinor, z którą PGNiG dotychczas współpracowało w obszarze poszukiwań i wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, będzie również dostawcą gazu do Polski. Wierzę, że to kolejny krok do dalszego rozwoju współpracy między naszymi firmami w przyszłości - dodaje prezes Waksmundzka-Olejniczak.

- Equinor jest dostawcą energii z wielu źródeł i kluczowym dostawcą gazu do Europy od 45 lat. Bardzo się cieszę, że dzięki umowom na dostawy gazu podpisanym z PGNiG możemy wzmocnić naszą pozycję również jako wiarygodnego partnera dla Polski - mówi Irene Rummelhoff, wiceprezes Equinor ds. marketingu, midstreamu i processingu.

Kontrakty zawarte pomiędzy PGNiG SA i spółkami z grupy Equinor ASA przewidują dostawę do 2,4 mld m3 gazu rocznie w terminie od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku.

Zapewni to PGNiG dodatkowe wolumeny paliwa, które będą przesłane do kraju za pomocą gazociągu Baltic Pipe, łączącego Norweski Szelf Kontynentalny z Polską, poprzez Danię.

Dwaj najwięksi dostawcy zapewnią nawet 64 proc. gazu dla Baltic Pipe

Baltic Pipe docelowo będzie miał przepustowość około 10 mld m3 rocznie, z czego PGNiG zarezerwowało ok. 8,0 mld m3 rocznie. Podstawą wykorzystania rezerwacji ma być wydobycie własne PGNiG w Norwegii, które w tym roku wyniesie 3,0 mld m3, a w perspektywie kilku lat może wzrosnąć do 4,0 mld m3. rocznie.

W celu optymalnego wykorzystania pozostałej części zarezerwowanej przepustowości PGNiG podpisało już szereg kontraktów z dostawcami działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Umowy zawarte z grupą Equinor są największe pod względem wolumenów.

Equinor i PGNiG współpracują już również przy wydobyciu ropy i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Firmy są partnerami koncesyjnymi na złożach Skarv i Gina Krog.

Equinor to międzynarodowa firma multienergetyczna. Jej portfolio obejmuje ropę naftową i gaz ziemny, źródła odnawialne i rozwiązania niskoemisyjne, a ambicją firmy jest osiągnięcie zerowego bilansu energetycznego do 2050 roku.

Firma, której siedzibą jest norweskie Stavanger, i która jest wiodącym operatorem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jest również obecna w około 30 krajach na całym świecie. Od 2018 roku Equinor działa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, gdzie w partnerstwie z Polenergią rozwija morskie projekty wiatrowych o łącznej mocy 3000 MW. W 2021 roku Equinor przejął polską spółkę Wento zajmującą się odnawialnymi źródłami energii z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1600 MW.

