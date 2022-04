Coraz więcej LNG na Bałtyku, kolejne terminale na horyzoncie

Łotewski rząd zdecydował się poprzeć prace koncepcyjne nad budową terminalu gazowego Paldisk w Estonii. Jednocześnie sami Łotysze chcieliby mieć tego typu własny obiekt. Jak tłumaczą obie republiki, terminale wzmocniłyby bezpieczeństwo energetyczne obu krajów.

Rynek LNG dynamicznie się rozwija i stanowi dobrą alternatywę dla gazu z Rosji.

Państwa bałtyckie zrezygnowały już z rosyjskiego surowca, potrzebują więc alternatywnych kierunków dostaw.

Polska także chce kolejnych terminali LNG.

Po napaści Rosji na Ukrainę gorącym tematem stało się uzależnienie energetyczne krajów UE od paliw agresora. Litwa, Łotwa i Estonia postanowiły zrezygnować z gazu z Rosji. Raz, że Moskwa nie jest wiarygodnym dostawcą, dwa że kupowanie gazu od Rosjan finansuje ich zbrojenia.

- Jeśli istniały jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy można mieć zaufanie do dostaw z Rosji, to obecne wydarzenia wyraźnie pokazują, że nie ma już takiego zaufania. Od 1 kwietnia rosyjski gaz ziemny nie płynie już na Łotwę, do Estonii i na Litwę - oznajmił Uldis Baris, szef łotewskiego operatora magazynów gazu ziemnego, prezes Conexus Baltic Grid Uldis Baris.

Własne terminale to większe bezpieczeństwo

Decyzji o rezygnacji z rosyjskiego kierunku dostaw towarzyszą konkretne plany inwestycji w infrastrukturę gazową, które pozwolą na dywersyfikację. Pod tym względem na czoło wysuwa się Litwa. Wilno w Kłajpedzie ma własny pływający terminal LNG, ma także - poprzez połączenie międzysystemowe GIPL - bezpośrednie połączenia gazowe z Polską.

Jednak Estonia i Łotwa także chcą dywersyfikować dostawy gazu. W grę wchodzą połączenia gazowe, ale i terminale gazowe.

Łotewski rząd postanowił poprzeć właśnie, projekt pływającego terminalu regazyfikacyjnego Paldiski w Estonii. Jak zapowiada tamtejsze Ministerstwo Gospodarki, pierwszym krokiem będzie podpisanie przez ministra gospodarki Jānisa Vitenbergsa niewiążącego prawnie i finansowo protokołu ustaleń z estońskim ministrem gospodarki i komunikacji oraz fińskim ministrem gospodarki i zatrudnienia w celu pogłębienia współpracy w projekcie.

To nie koniec. Jednocześnie Rada Ministrów koncepcyjnie poparła realizację projektu budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego na Łotwie. Rząd polecił Ministerstwu Gospodarki przedstawienie oceny korzyści i kosztów zidentyfikowanych. Wyliczenia mają być gotowe jeszcze w tym półroczu

Decyzja rządu przewiduje również, że państwowe przedsiębiorstwo energetyczne Latvenergo we współpracy z zainteresowanymi legalnymi odbiorcami gazu ziemnego dokona wspólnych zakupów gazu ziemnego, rezerwując wymaganą przepustowość terminalu skroplonego gazu ziemnego w Kłajpedzie w IV kwartale 2022 r.

Kolejne także w Polsce

Polska także ma swoje plany w tym zakresie. Wkrótce powinniśmy się doczekać kolejnego, a może nawet dwóch terminali na polskim brzegu Bałtyku. Rozbudowywany jest gazoport w Świnoujściu, ale dwa kolejne mogą powstać w rejonie Gdańska.

Pierwsza inwestycja zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit – ten sam typ co w litewskiej Kłajpedzie), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych.

W zależności od przyjętych założeń w zakresie modelu świadczenia usług, w tym między innymi zakładanego podziału zdolności terminalu na sloty, w ramach których świadczone będą usługi regazyfikacji albo usługi regazyfikacji i usługi dodatkowe.

Terminal FSRU mógłby być przystosowany do prowadzenia regazyfikacji na poziomie odpowiadającym około 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie.

Co ważne, inwestycja w ten terminal rozwiązałaby za jednym zamachem dwie kwestie. Pierwszą jest zwiększenie zdolności przyjmowania gazu, drugą - poprawa bezpieczeństwa systemu i stabilności dostaw.

Niedawno przyspieszenie budowy terminalu gazowego na Zatoce Gdańskiej zapowiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Inwestycja ta znalazła się na tzw. przyspieszonej ścieżce inwestycyjnej. Operator przesyłowy gazu Gaz-System – odpowiedzialny za terminal – zakłada, że jeszcze w 2022 r. zawrze pierwsze umowy na regazyfikację. Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane na 2027-2028 r.