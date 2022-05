Coraz większe problemy Gazpromu na zagranicznych rynkach

Aż o 26,5 proc. gazu mniej sprzedał na zagranicznych rynkach Gazprom w okresie od 1 stycznia do 15 maja. Oznacza to miliardowe straty w przychodach firmy.

Na kluczowym dla Gazpromu europejskim rynku widoczny jest drastyczny spadek sprzedaży gazu.

Mniej gazu Gazprom sprzedał także na własnym rynku.

Należy się spodziewać ze przychody firmy mogą być mniejsze niż Gazprom oczekiwał.

Eksport do krajów spoza rosyjskiej strefy wpływu od 1 stycznia do 15 maja 2022 r. wyniósł 55,9 mld m3 - o 26,5 proc. (20,2 mld m3) mniej niż w tym samym okresie w 2021 roku. Sama spółka twierdzi, że dostarcza gaz do odbiorców zagranicznych zgodnie z ich aplikacjami. Nie podaje jednak, że jednostronnie zerwała kontrakty na dostawy gazu do Polski Bułgarii.

Czytaj też: Niemcy budzą gazowego olbrzyma

Co prawda, dobowy eksport gazu rosyjskiego koncernu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw wzrósł w pierwszej połowie maja do średnio 387 mln m3 z 370 mln m3 na dobę - średnia w kwietniu, ale to nadal mniej niż przed rokiem.

Firma chwali się także, że dostawy gazu na rynek rosyjski w ciągu pierwszych 15 dni maja 2022 r. wzrosły o 6 proc. w porównaniu z tymi samymi dniami w 2021 r.

Tyle jednak, że nawet tutaj w całym okresie od początku roku do połowy maja widać wyraźny, wynoszący 3,1 proc. (o 3,9 mld m3) spadek.

Warto także dodać, że w okresie od 1 stycznia do 15 maja Gazprom, według wstępnych danych, wyprodukował 193,8 mld m3. gazu. To o 3,7 proc. (7,5 mld m3.) mniej niż w 2021 roku.

Wszystkie te dane pokazują, że przed firmą spore wzywania. To, co jednak najbardziej martwić może włodarzy Gazpromu, to spadek sprzedaży do krajów europejskich. Po pierwsze, chodzi o dużą ilość surowca, po drugie, sprzedawanego po znacznie wyższej cenie niż na rynku krajowym.

Już wcześniej eksperci wskazywali na tę nierównowagę przychodową. Sprzedaż gazu poza Rosję (a także kraje Wspólnoty Niepodległych Państw) generuje za 1000 m3 kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie większe przychody niż dostawy gazu do Rosji.

Głównym czynnikiem spadku sprzedaży gazu w omawianym okresie był niespotykanie ciepły luty. Jednak należy pamiętać, że Rosja traci sama klientów. Odcięcie dostaw do Polski i Bułgarii także przełożyło się na gorsze wyniki sprzedażowe. Postrzeganie spółki po tym kroku jako wiarygodnego dostawcy gazu bardzo mocno ucierpiało.