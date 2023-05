Coraz większy problem z LNG. Ceny gazu lecą w dół

Jeszcze kilka tygodni temu część analityków wieszczyła problem z zapełnieniem magazynów gazu przed nowym sezonem grzewczym. Teraz okazuje się, że mamy nadwyżkę gazu, a surowiec tanieje.

Ceny gazu są na najniższym od niemal dwóch lat poziomie.

Widoczna jest lekka nadpodaż LNG.

Zarówno Azja jak i Europa czekają na dalszy rozwój sytuacji.

Piątek był kolejnym dniem, kiedy to gaz taniał. Już w czwartek (11 maja) spotowa cena surowca w Europie straciła 3 proc. Kontrakt na dostawę z jednodniowym wyprzedzeniem w hubie TTF w Holandii zamknął się ceną 389 dol. za tys. m3 – czyli najtaniej niemal od dwóch lat.

Po ocenach pływają liczne metanowce z LNG, którego odebrać nikt się nie spieszy

Dla producentów bardziej LNG atrakcyjnym jest obecnie rynek surowca w Azji. Wciąż widoczna jest bowiem luka cenowa – czyli gaz w Azji jest droższy niż w Europie. Czerwcowe kontrakty terminowe na JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlają rynkową wartość spot ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są wyceniane na 398 dol. Natomiast kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) - 372 dol.

Problem w tym, że chętnych na gaz jest jak na lekarstwo. Statki z ładunkami których zakup nie został wcześniej potwierdzony czekają na chętnych.

Co takiego się stało, że mamy nadwyżkę gazu?

Po Gazpromie jest także gazowe życie w Europie

Po pierwsze mamy w Europie wysokie stopień wypełnienia podziemnych magazynów gazu. Na koniec czwartkowej doby gazowej wynosiło ono 62,48 proc. To o ponad 20 punktów procentowych więcej niż średnia dla ostatnich pięciu lat.

Powód to mniejsze niż zwykle zapotrzebowanie na gaz zimą (swoje zrobiła łagodna aura) a także liczne oszczędności w zużyciu. Tak znaczące zapasy gazu powodują, że firmy nie spieszą się z zakupem surowca, czekając na okazje cenowe.

Po drugie na rynku panuje względny spokój. Ubiegłoroczne ceny gazu o tej porze napędzało wstrzymanie dostaw surowca przez Gazprom. Jednak okazało się, że bez Rosjan Europa poradziła sobie świetnie. Teraz presji ze strony Moskwy nie ma i rynek jest dużo spokojniejszy.

Co dalej z cenami gazu na razie trudno powiedzieć

Zdaniem analityków trudno powiedzieć co będzie się działo dalej z cenami gazu. Spadkom sprzyja m.in. fakt, że wysoki stopień wypełnienia magazynów gazu mają również USA – o 18 punktów procentowych więcej niż średnia z pięciu ostatnich lat. To powoduje, że mogą na eksport nadal kierować duże partie LNG.

To zaś oznacza, iż nadal na rynku może utrzymywać się nadpodaż skroplonego surowca. Do czasu ponownego zwiększenia tempa zapełniania europejskich magazynów gazu może to powodować, że relatywnie niższe ceny surowca będą się jeszcze utrzymywały.