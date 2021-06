Czarny scenariusz gazowy dla Polski

Na razie sami Duńczycy nie wiedzą, jak na terminowe oddanie do użytku Baltic Pipe wpłynie decyzja cofnięcia pozwolenia środowiskowego na budowę rurociągu. W najgorszym przypadku nasz kraj będzie zmuszony w 2023 roku posiłkować się gazem z Rosji.

Zdani na rosyjski gaz?

Wokoło morze rosyjskiego gazu

Opóźnienie w ukończeniu gazociągu może mieć bardzo poważny wpływ na nasza politykę energetyczną. Obecny rząd wielokrotnie zakładał, że po 2022 roku nie będzie kupował surowca z Rosji. Takie podejście jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że Moskwa może wykorzystywać dostawy gazu jako broń polityczną, dodatkowo zdarzało się jej zawyżać ceny surowca.Jednak teraz może się okazać, że aby gazu dla rodzimych odbiorców starczyło, będziemy musieli się posiłkować surowcem rosyjskim.Zakładając zużycie gazu na poziomie 20 mld m3 rocznie, bez 10 mld m3 surowca z Baltic Pipe rodzi się podażowa dziura. Oczywiście nadal będzie działał gazport. Terminal LNG może obecnie pokryć około 25 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz, po rozbudowie (tyle, że jej finał to 2023 rok) 37,5 proc. Do tego dochodzi wydobycie z krajowych złóż zaspokajające 17,5-20 proc.Resztę gazu musimy sprowadzić? Jak to zrobić?Już działają gazowe interkonektory na granicy z Niemcami. W ten sposób może zostać pokryte około 10 proc. krajowego zapotrzebowania.Bardzo ważny w kontekście problemu z Baltic Pipe jest interkonektor ze Słowacją. W kierunku do Polski może on przesłać 5,7 mld m3 gazu rocznie (niespełna 27,5 proc. naszego zapotrzebowania). Ze względu na to, że ma być ukończony zgodnie z planem, jeszcze w tym roku będzie on mógł pompować surowiec dla naszego kraju.W przyszłym roku ma zakończyć się budowa tzw. GIPL – czyli gazociągu łączącego Polskę i Litwę. Jego przepustowość w naszym kierunku to niespełna 2 mld m3 (około 10 proc. zapotrzebowania).Biorąc jeszcze pod uwagę możliwość tzw. wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim. Polska teoretycznie nie będzie musiała kupować gazu z Rosji. Problem w tym, że nie do końca odpowiada to realiom.Rzecz w tym, że nawet jeśli będziemy sprowadzać interkonektorami surowiec z Niemiec i Słowacji, to najpewniej będzie to wciąż rosyjski gaz. Jego bowiem jest tam najwięcej, co ważne możliwe jest szybkie przez stronę podażową wygenerowanie dodatkowych dostaw.Sprawa problemów Baltic Pipe została odnotowana przez rosyjskie media. Na razie brak jest jednak komentarzy w tej sprawie, zapewne ze względu na brak informacji, jakie faktyczne konsekwencje przyniesie decyzja duńskich urzędników.O wiele więcej opinii i komentarzy pojawia się na forach pod informacjami w rosyjskich serwisach internetowych. Tam wręcz można przeczytać o „triumfie sprawiedliwości”, „karze za blokowanie Nord Streamu 2” i w końcu „upadku polskich planów rezygnacji z rosyjskiego gazu”.