Czechy mają zapełnione magazyny gazu w 80 procentach

Czeski premier Petr Fiala poinformował, że Czechy obecnie mają wypełnione magazyny gazu w 80 procentach przed nadchodzącą zimą. Tak samo jak inne kraje EU Czesi próbują zabezpieczyć się na wypadek całkowitego wstrzymania dostaw z Rosji.

Unia chce mieć wypełnione magazyny paliwa w 80 procentach dla całego bloku do 1 listopada tego roku. Jednak wysiłki te mogą być pokrzyżowane przez kolejną redukcję przesyłu gazociągiem Nord Stream 1.



- Pracujemy nad tym by być przygotowanym na nadchodzącą zimę - napisał na Twitterze Fiala.