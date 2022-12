Czeka nas rok racjonalizacji i oszczędzania. Wymuszą to ceny

Najbliższy rok będzie dla nas czasem przyswajania nowych nawyków ekologicznych polegających na racjonalnym użytkowaniu zasobów i ich oszczędzaniu - napisał Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jego zdaniem będzie to rok weryfikacji skuteczności narzędzi osłonowych.

Rafał Gawin uważa, że każda zaoszczędzona jednostka energii to zysk dla naszego portfela i środowiska. Jego zdaniem potrzeba oszczędzania energii elektrycznej, ciepła, gazu czy wody wpisuje się także w politykę klimatyczną i jest jednym z najlepszych sposobów pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Europy.

Według Rafała Gawina należy się spodziewać podwyżki cen energii w roku 2024, ale prawdopodobnie niższej niż gdyby wprowadzono ją od początku roku 2023. Rynek gazu dla gospodarstw domowych będzie regulowany, a przedsiębiorstwa będą rozwijały nowe modele funkcjonowania, wynikające z potrzeby ograniczania wzrostu cen.

Skala podwyżek będzie uzależniona m.in. od zapewnienia sobie przez Europę odpowiedniej wielkości dostaw gazu alternatywnych dla surowca z Rosji.

- Jeśli Europie uda się zdywersyfikować dostawy paliwa gazowego, przede wszystkim w postaci płynnego LNG, to ceny powinny spaść, a przede wszystkim się ustabilizować - napisał Rafał Gawin w felietonie dla Business Insider Polska.

Przyznał jednak, że dziś rynek gazu jest nieprzewidywalny i trudno przewidzieć, jak się zachowa za kilka miesięcy, a co dopiero w perspektywie 2 – 3 lat.

Zdaniem Rafała Gawina powrót węgla, spowodowany możliwymi ograniczeniami dostaw gazu to rozwiązanie „wyjątkowe i ograniczone w czasie”. Cele dotyczące „zazielenienia” energetyki się w dalszej perspektywie nie zmienią.

- Wydarzenia minionych miesięcy jedynie wzmocniły już zachodzące trendy. Niemniej, obecny kryzys skłania do przyjrzenia się, czy obecny model rynku we właściwy i wystarczający sposób przyczynia się do zapewnienia ciągłości dostaw i bezpieczeństwa energetycznego - napisał Rafał Gawin.