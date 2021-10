Czemu gaz kosztuje aż tyle i dlaczego niewiele można na to poradzić

W środę ceny gazu ponownie ustanowiły historyczne maksimum. Bardzo drogie są również ropa naftowa i węgiel. Co takiego się stało, że ceny paliw są na tak wysokim poziomie? Czy faktycznie ich po prostu brakuje, czy to też splot wielu czynników? Jaki udział mają w tym odnawialne źródła energii?

Energetyczne obawy Chin

Zielone potrzebuje wsparcia

Jeśli średnie dzienne wrześniowe dawki zatłaczania pozostaną bez zmian do 12 października (w tym dniu w 2020 roku rozpoczęto pobieranie gazu), magazyny będą miały około 76-78 mld m3. To około 18,6 mld m3 mniej niż rok temu.Nic wiec dziwnego, że w wielu krajach istnieją obawy, czy gazu zwyczajnie wystarczy. Szczególnie zła sytuacja jest w takich krajach jak Austria i Holandia. W tej pierwszej wypełnienie magazynów wynosi obecnie według Gas Infrastructure Europe 54,84 proc., z tendencją wzrostową na poziomie 0,3 punktu procentowego dziennie. W przypadku Holandii stopień wypełnienia magazynów wynosi 58,5 proc., a obecne uzupełnianie zapasów ślimaczy się w tempie 0,01 punktu procentowego dziennie.Na koniec jeszcze sytuacja w Niemczech, będących największym europejskim konsumentem gazu. Tam poziom zapełnienia magazynów gazu wynosi 69,31 proc., a tempo zatłaczania to tylko 0,24 punktu procentowego dziennie.Sytuację mogłaby poprawić zwiększona podaż gazu. Tyle że nie bardzo wiadomo, kto ten popyt miałby zaspokoić. Gazprom po trzech kwartałach zanotował wzrost produkcji, jednak nie przełożyło się to na spadek cen paliwa.

Gazu nadal jest zbyt mało. W sprawie niedoborów gazu w Europie wypowiedział się w tym tygodniu sam prezydent rosyjskiej federacji Władimir Putin. Jedną z przyczyn wysokich cen upatrywał w działaniach spekulantów, którzy chcą zarobić na wzroście konsumpcji gazu.Lecz z drugiej strony Rosja i Gazprom mogą nie być w ogóle zainteresowane zwiększeniem dostaw gazu - wysokie ceny gazu to przecież woda na ich finansowy młyn.- Niskie zapasy większości paliw na świecie oraz ograniczony czas na uzupełnienie zapasów przed sezonem szczytowego popytu sprawiły, że globalni konsumenci są coraz bardziej narażeni na kryzys dostaw, jeżeli zima okaże się bardziej mroźna niż zwykle – ocenia Ole Hansen, szef działu strategii rynków towarowych, Saxo Banku.Drugim potencjalnie źródłem zaopatrzenia w gaz mogłoby być LNG. Tyle że jeszcze lepiej niż Europejczycy za surowiec płaci Azja. Co więcej, okazuje się, że metanowców jest po prostu zbyt mało. Popyt na usługi jest zdecydowanie większy niż ich podaż. Zresztą widać to po wrześniowych danych dotyczących przywozu LNG do europejskich terminali - było ich o osiem procent mniej niż przed rokiem.Być może ceny gazu i węgla nie byłyby aż tak wysokie, gdyby nie drugi kluczowy czynnik, jakim jest sytuacja w fabryce świata - w Chinach.Tamtejsze problemy energetyczne spowodowały wzrost zapotrzebowania na paliwa z importu.W tym tygodniu chiński pierwszy wicepremier Han Zheng nakazał państwowym gigantom energetycznym zabezpieczenie dostaw paliwa na zimę za wszelką cenę. W praktyce oznacza to kupno węgla za każdą cenę. O desperacji Pekinu świadczy to, że nie gardzi nawet paliwem z Australii, z którą ma w ostatnich miesiącach fatalne stosunki gospodarcze.Krok Chin podyktowany jest względami politycznymi. Po prostu Pekinu nie stać na spadek tempa wzrostu PKB z tak prozaicznego powodu, jakim mogłyby być niedobory energii.A ponieważ światowa gospodarka od dawna jest systemem naczyń połączonych, sytuacja w Chinach odbija się na wzroście cen węgla, który także, co oczywiste, przyczynia się do wzrostu cen innych paliw.Podstawowym obecnie pytaniem jest to, czy obecna sytuacja to incydent, czy też może się ona powtarzać.Analitycy nie są zgodni, co więcej - po tym, jak ceny gazu pobiły wszystkie bariery, nikt do wieszczenia przyszłości specjalnie się nie kwapi.Przy tym trzeba więc jeszcze poruszyć jeden aspekt obecnej sytuacji, jakim jest rosnące zapotrzebowanie na gaz w Unii Europejskiej. Jest ono podyktowane podejmowanymi przez konsumentów energii krokami w celu zmniejszenia emisji. Dotyczy to zarówno całych państw, jak i poszczególnych firm.Można to uczynić, stawiając na odnawialne źródła energii (sam gaz ma być tylko przejściowym paliwem). Jednak wadą fotowoltaiki i wiatraków jest to, że nie są one w stanie produkować prądu stabilnie. Dopóki nie będzie sprawnych i relatywnie tanich magazynów energii, wciąż jedyną skuteczną alternatywą będą szybkowzbudne źródła rezerwowe.A w tej roli doskonale spisują się właśnie bloki gazowe. One potrzebują zaś dostaw gazu i ich rezerw. Co więcej, jak podkreślają specjaliści, przerw w produkcji energii (może poza nocą w przypadku fotowoltaiki) nie jesteśmy w stanie skutecznie przewidzieć. Oznacza to, że cała infrastruktura rezerwowa musi być w gotowości praktycznie stale.To także sprawia, że niespodziewanie mogą się pojawić piki zapotrzebowania na gaz (w mniejszym stopniu na węgiel). Może to oznaczać, że gwałtowne wzrosty cen, zwłaszcza gazu, będą nam już towarzyszyć regularnie. Następstwem tego będą skokowe wzrosty cen energii.Nic więc dziwnego, że trzeba temu przeciwdziałać. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uważa, że odpowiedzią może być m.in. utworzenie strategicznej rezerwy gazu. Na razie jednak brak konkretnych rozwiązań.