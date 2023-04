Część magazynów gazu gromadzi już zapasy na kolejny sezon

Stan napełnienia polskich magazynów gazu zarządzanych przez spółkę Gas Storage Poland z Grupy Orlen wynosi ok. 50 proc., część instalacji magazynowych gromadzi już gaz na kolejny sezon - poinformowało w środę GSP.

Jak podkreślił GSP, poziom 50 proc. to więcej niż w tym samym okresie w latach 2019-2021, kiedy to stan napełnienia wynosił odpowiednio 43, 47 i 38 proc. Jedynie w 2022 r. wynosił już 66 proc., kiedy ze względu na rosyjską agresję wojskową na Ukrainę rozpoczęto zatłaczanie gazu do instalacji magazynowych w trwającym ciągle cyklu odbioru - wyjaśniło Gas Storage Poland.

Spółka podkreśliła, że obecnie trwają planowane, wiosenne przestoje technologiczne w magazynach Husów i Strachocina oraz w magazynach kawernowych Kosakowo. Potrwają one do końca kwietnia 2023 r. Pozostałe instalacje magazynowe zakończyły przestoje i są w cyklu zatłaczania, aktualnie trwa zatłaczanie gazu do magazynu Wierzchowice.

Gas Storage Poland zarządza dwoma instalacjami magazynowymi w kawernach solnych - w Mogilnie i Kosakowie, oraz pięcioma magazynami złożowymi o długim cyklu zatłaczania i wytłaczania gazu: Wierzchowice, Husów, Strachocina, Sanok i Brzeźnica. Pojemność czynna magazynów w sezonie 2022-2023 wynosiła w sumie 36 410,3 GWh, co odpowiada 3,231 mld m sześc.

Jak wynika z publikowanych danych europejskich operatorów systemów magazynowych gazu, średnie wypełnienie magazynów w UE to 56,66 proc., a gazu w nich przybywa. Zapasy gazu aktualnie spadają w Austrii, Chorwacji i Niemczech.