Czesi będą mieli własny terminal LNG... w Holandii

EemsEnergyTerminal, spółka zależna Gasunie, podpisała wspólny kontrakt z Shell Western LNG i czeską firma energetyczną CEZ na dostawę 7 mld m3 gazu do pływającego terminalu w porcie Eemshaven w Holandii, poinformował operator obiektu.

Polityka Gazpromu i odcinanie od dostaw surowca europejskich odbiorców znalazła odzwierciedlenie w działaniach europejskich firm gazowych i energetycznych. Potentat na czeskim rynku CEZ, zdecydował się zakontraktować odbiór skroplonego gazu poprzez terminal w Holandii.

Terminal LNG w porcie Eemshaven będzie składał się z dwóch pływających jednostek FSRU (Floating Storage and Regasification Units), Exmar S188 i Golar Igloo. S188 niedawno zawinął do portu w Rotterdamie, gdzie będzie przygotowywany do użycia w Eemshaven.

Oczekuje się, że oba FSRU przybędą na miejsce docelowe w porcie Eemshaven pod koniec sierpnia. Łącznie mają przepustowość około 8 mld m3 rocznie.

Według komunikatu prasowego terminal będzie mógł również przechowywać LNG. Oczekuje się, że pierwszy skroplony gaz zostanie wprowadzony do sieci jesienią tego roku.